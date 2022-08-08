يحتفل المسلمون في اليوم العاشر من شهر محرّم هو يوم عاشوراء عند المسلمين، وهو حدث ديني يوافق يوم العاشر من شهر محرم من السنة، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها.

فضل صيام يوم عاشوراء

عن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، قال: "صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة" رواه النَّسائي في السّنن الكبرى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: (ما رأيت النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان". رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد.

ادعيه يوم عاشوراء

من ادعيه يوم عاشوراء اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال.

اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

من ادعيه يوم عاشوراء اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

دعاء لشخص في يوم عاشوراء

ربِّي إنَّه يوم عاشوراء، يوم مبارك فاللهم في يوم عاشوراء، اجعلني ممّن رضيت عنه وقبلت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت، اللهم أسألك بحولك وكرمك وجودك ومنّك يا أسمع السّامعين ويا أرحم الرّاحمين، أن تغفر لي وترحمني وتنجّني من العذاب.

اللهم إني احب عبدك هذا فيك، فارزقه حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربه إلى حبك.

اللهم اكشف همه وأكفه شر نفسه وشر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته

اسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابه، أو علمته أحد من خلقك،

أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، ونور دربه وجلاء همه وحزنه.

اللهم تجاوز عن عبدك هذا ما لا يضرك، وتقبل منه ما لا ينفعك.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت عبدك هذا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلبه على طاعتك.

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان

اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي،

وأصلح لي أخرتي الّتي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير،واجعل الموت راحة لي من كلّ شرّ.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك،ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا، ومَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ،

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ،اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل،وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

دعاء يوم عاشوراء عند الشيعة

اللّهُمَّ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيها بِالحُسَيْنِ -عَلَيْهِ السَّلامُ- فِي الدُّنْيا وَالآخِرةِ، يا أبا عَبْدِ الله إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلى الله، وَإِلى رَسُولِهِ وَإِلى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَإِلى فاطِمَةَ وَإِلى الحَسَنِ وَإِلَيْكَ بِمُوالاتِكَ وبالبراءة مِمَّنْ قاتَلَكَ، وَنَصَبَ لَكَ الحَرْبَ وبالبراءة مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ الظُّلْمِ وَالجَوْرِ عَلَيْكُمْ، وَأَبْرَأُ إِلى الله، وَإِلى رَسُولِهِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ ذلِكَ، وَبَنى عَلَيهِ بُنْيانَهُ وَجَرى فِي ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلى أَشْياعِكُمْ.

يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين ، يا كاشف كُرب المكرُوبين، يا غياث المُستغيثين، يا صريخ المُستصرخين، يا من هُو أقربُ إليَّ من حبل الوريد، يا من يحُولُ بين المرء وقلبه، ويا من هُو بالمنظر الاعلى، وبالأفق المُبين، ويا من هُو الرَّحمنُ الرَّحيمُ على العرش استوى، ويا من يعلمُ خائِنة الأعين وما تُخفي الصُّدُورُ، ويا من لا يخفى عليه خافية، يا من لأ تشتبهُ عليه الاصواتُ، ويا من لا تغلطه الحاجاتُ، ويا من لا يُبرمُهُ إلحاحُ المُلحِّين، ويا مُدرك كُلِّ فوت، ويا جامع كُلِّ شمل، ويا بارئَ النُّفُوس بعد الموت، يا من هُو كُلَّ يوم في شأْن، يا قاضي الحاجات، يا مُنفِّس الكُرُبات، يا مُعطي السُّؤلات، يا وليَّ الرَّغبات، يا كافي المُهمَّات، يا من يكفي من كُلِّ شيء، ولا يكفي منهُ شي في السَّموات والارض، أَسأَلُك بحقِّ مُحمَّد خاتم النبيين وعليٍّ أمير المُؤمنين، وبحقّ فاطمة بنت نبيِّك، وبحقِّ الحسن والحُسين.

اللهمّ يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، يا صبور يا حليم، أسألك بنور وجهك الّذي ملأ أركان عرشك، وأسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء، وأسألك بقدرتك الّتي قدّرت بها على جميع خلقك، أن تجعل لي من كلّ همٍّ مخرجاً، وكل ضيقٍ فرجًا، وأن تجعلني من الصّالحين العابدين الذّاكرين، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، اللهمّ ارضَ عنّي في الدّنيا والآخرة، سبحانك ربّي لا إله غيرك، ارزقني قلباً خاشعاً، وعلماً وفيراً أنتفع به وأنفع به المسلمين، اللهمّ نجّني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجّني من كربات وظلمات يوم القيامة، اللهمّ أحسن خاتمتي واحشرني مع الصّدّيقين والصّالحين، اللهمّ إنّك قريب تجيب دعوة الدّاعي إذا دعاك، اللهمّ ارفع درجاتي في جنان الخلد يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، وصلّ اللهمّ على نبيّك الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين، آمين.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

اللهمّ يا منزّل الكتاب يا سريع الحساب، يا من هزمت الأحزاب، أسألك أن تجعل هذا اليوم خيرا وبركةً على الأمّة الإسلاميّة، اللهمّ فرّج عنها الهموم والأحزان، وارحمها برحمتك أنت أرحم الرّاحمين.

اللهمّ في يوم عاشوراء، أسألك يا من تجيب دعوة الدّاعي إذا دعاك، أن تميتني على الإسلام، وأن تجعل آخر كلامي الشّهادتين، اللهمّ واجعل قبري روضةً من رياض الجنة، آمين.

دعاء للمريض يوم عاشوراء

اللهم اشفي أرواحًا أستوطنها المرض ربي اشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت له السموات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية.

اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها،وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

دعاء يوم تاسوعاء

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

رسائل يوم عاشوراء 2022

٧ معلومات عن يوم عاشوراء