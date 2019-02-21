أسباب الإصابة بالإسهال بعد تناول الحليب

حساسية الحليب فهى متعلقة بالجهاز المناعى

اللبن مهم لصحتنا، ولكن عادة ما نتناوله ونتعرض للإسهال حتى رصد موقع Health أن هناك بالفعل بعض الأسباب لهذا.

- حساسية اللاكتوز:

عدم تحمل اللاكتوز تعنى ألا يستطيع الجسم هضم اللاكتوز بسهولة، وهو نوع من السكر الطبيعى الموجود فى الحليب، وبالتالى يتعرض الشخص للإسهال بعد تناول الحليب بعد 15 دقيقة إلى ساعتين وتكون أهم أعراض نقص اللاكتوز فى الجسم:

المغص

الانتفاخ

غثيان

التقيؤ

غازات

حساسية الحليب:

هى واحدة من أكثر الأعراض شيوعاً تجاه الحليب الذى يكون مستخرجاً من أى حيوان ثديى، خاصة اللبن البقرى، ويحدث الإسهال فى هذه الحالة بعد 5 دقائق وقد يحدث بعد ساعتين من تناول الحليب.

تشمل أعراض حساسية الألبان:

التقيؤ

المغص

براز رخو

براز دمو

سيلان الأنف

السعال

طفح جلدى عادة يكون حول الفم

ويوضح الأطباء الفرق بين حساسية اللاكتوز وحساسية الحليب، فحساسية اللاكتوز تعنى صعوبة فى هضم السكر الكامن فى الحليب، وهى مشكلة متعلقة بالجهاز الهضمى.

أما حساسية الحليب فهى متعلقة بالجهاز المناعى، وفى هذه الحالة فإن الأجسام المضادة المتعارف عليها تعتبر البروتينات الموجودة فى الحليب مواد سيئة وتحاول طردها إلى الخارج.

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