فيتامينات يحتاجها الجسم في فصل الشتاء!

يتسبب نقص فيتامين "د" بضرر كبير لجسم الإنسان ومنها هشاشة العظام

عندما يأتي فصل الشتاء، عادة ما تكثر معه الفيروسات ونزلات البرد ونقص المناعة والشعور بالخمول، لذا يحتاج الجسم إلى فيتامينات معيَّنة ليستطيع مقاومة الأمراض التي تنتشر في هذا الموسم تحديداً. أيضاً، تسهم هذه الفيتامينات في محاربة البرد ومساعدة الجسم على الشعور بالدفء. ولذلك أورد موقع "الدايلي ميل" أهم الفيتامينات التي ينبغي تناولها بشكل منتظم للحفاظ على صحة جيدة ومناعة أفضل في فصل الشتاء.

* فيتامين "د": يتسبب نقص فيتامين "د" بضرر كبير لجسم الإنسان ومنها هشاشة العظام وآلام العضلات، وارتفاع ضغط الدم والسكّري فهذا الفيتامين هرمون حقيقي مهم للجهاز المناعي. مع قدوم فصل الشتاء، يصبح التعرّض لأشعة الشمس محدودا، ما يعني أن فرص الحصول على فيتامين "د" تكون أقل. وبالرغم من أن تناول بعض الأغذية مثل سمك السلمون والبيض ومنتجات الحليب يمكن أن يكون مصدرا لهذا الفيتامين، إلا أنه غير كاف، فأشعة الشمس تبقى مصدره الأساسي اللازم للجلد والعظام. أهم الأعراض التي تدل على وجود نقص في فيتامين "د" فهي:

- ألم في العظام والأطراف وصعوبة الحركة عند الاستيقاظ وخاصة في فصل الشتاء.

- الوزن الزائد: ارتفاع نسبة الدهون في الجسم له تأثير سلبي على مستوى فيتامين "د" في الدم. لأن فيتامين "د" قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن زيادة الدهون تقلل من كمية الفيتامين.

* فيتامين "سي": يعزِّز هذا الفيتامين الجهاز المناعي لمحاربة العدوى التي تنتشر في الشتاء مثل نزلات البرد والسعال وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى أنَّه مضاد للأكسدة، ويحافظ على تجديد الجلد والوقاية من أمراض القلب وعلاج الأسنان. ويوجد في العديد من المنتجات مثل الفواكه الحمضيَّة كالبرتقال والليمون وكذلك الخضراوات مثل السبانخ والبروكلي والفلفل.

- الحديد: من فوائد الحديد للجسم أنه يدخل في تركيب خضاب الدم، الهيموجلوبين، الذي يكوّن كرات الدم الحمراء التي تقوم بنقل الاكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، لإتمام عملية الأكسدة، وينقل ثاني اكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين ، ليتم اخراجه اثناء عملية الزفير. ومن فوائد الحديد للجسم ايضاً أنه يدخل في تركيب الأنزيمات المسؤولة عن أكسدة المواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية التي يحتاجها الجسم دائماً، خاصة في فصل الشتاء.

- فيتامين «ب» المركب: وهو مكون من فيتامين "ب 1" و "ب 12" معاً، ومن الضروري تناوله في موسم الشتاء، إذ إنَّه يسهم في علاج التهاب الشفاه والفم والقشور الجلديَّة والحصول على بشرة ناعمة، ونقصه يُسبب الإصابة بفقر الدم، ويوجد في المنتجات الحيوانيَّة مثل البيض والخضراوات الورقيَّة وكبد الدجاج والأسماك.

- "أوميغا 3": وهو ليس فيتاميناً، بل حمض دهني، لكن من الضروري تناوله أثناء الشتاء، إذ انه يحافظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الدم "إتش دي إل"، ويقي من آلام المفاصل التي تكثر في هذا الفصل، بل ويقوي العظام لأنه يزيد من مستوى الكالسيوم في الدم، ويوجد في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل وبذور الكتان والجوز.

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