أسباب كثرة التبول ليلًا

الاستيقاظ في الليل لاستخدام الحمام قد لا يدعو للقلق دائمًا، ولكن إذا كان ذلك يحدث باستمرار أو على الأقل مرتين في الليل فهذا يدل على أسباب عديدة وهي:

1- تناول السوائل بكثرة خلال اليوم، وبخاصّة في ساعات المساء قبل الخلود للنوم.

2- حالات ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري، وكذلك مرضى السكري الكاذب، وسكري الحمل.

3- الإصابة بفشل القلب الاحتقاني، وفي هذه الحالة تتجمع السوائل في النهار في الرجلين، وعند الاستلقاء لساعات في الليل تنجح السوائل بالعودة من خلال الأوردة، فينتهي بها المطاف إلى الكليتين، وبالتالي يزيد إنتاج البول.

4- تناول الأدوية المدرة للبول. تناول المشروبات المدرة للبول مثل الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازيّة، والكحول، أو الأطعمة مثل الشوكولاتة، والحلبة.

5- ارتفاع مستوى فيتامين د، والذي يكون بسبب تناول جرعات دوائيّة زائدة منه.

6- التهابات المسالك البوليّة. نقص هرمون الأستروجين عند النساء.

7- مشاكل تتعلق بالمثانة مثل التهابها، أو فرط نشاطها، أو صغر حجمها.

8- مشاكل تتعلق في غدّة البروستاتا عند الرجال وهي الإصابة بسرطان البروستاتا، أو بتضخم البروستاتا الحميد. التقدم في العمر، حيث إنّه من الطبيعي زيادة عدد مرات التبول الليلي عند كبار السن، وذلك بالنظر لتراجع وضعهم الصحي بشكل عام.

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