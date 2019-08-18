استعدادًا للخريف.. كيف تستبدلين روتين العناية ببشرتك مع تغير الفصول؟

لكل فصل من الفصول ما يتناسب معه من روتين العناية بالبشرة، فالصيف يحتاج للاستغناء عن الكريمات الدهنية نظرًا لحرارة الجو، وفي الشتاء والخريف تحتاج البشرة للترطيب، أكثر من أي وقت لبرودة الطقس وجفاف الجو.

اقترب موسم الخريف بطقسه البارد والانخفاض الملحوظ في الرطوبة، لذا يتوجب عليك تغير روتين العناية ببشرتك واستبداله بمكونات مغايرة، عن تلك التي تستخدمينها في الصيف.

وسنقدم لك بعض النصائح الواردة في مجلة "غلامور" بحسب أشهر أطباء الأمراض الجلدية.

يقول شاري مارشبين طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: تكثر المشاكل الجلدية في الطقس الجاف البارد، مثل الحكة والأكزيما وجفاف الجلد، ولتتجنبي هذه المشاكل اتبعي هذه النصائح:

المرطب السميك

ودعي مرطب البشرة الخفيف الخالي من الزيوت بحسب مارشباين الذي يبين: "حان الوقت لاستخدام الكريم الثقيل المحتوي على السيراميد، وهو من الأحماض الدهنية الأساسية، كذلك الكريم الذي يحتوي على الهيالورونيك المعزز للرطوبة، وكلها مواد نوصي باستخدامها خلال الطقس البارد".

مرطب الجسم (اللوشن)

يقول جوشوا زيشنر، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك: "تساعد الرطوبة في فصل الصيف، على ترطيب البشرة والجلد بشكل كافٍ، لأن الطقس الجاف سيسبب جفاف الجلد ومن ثم الاصابة بالحكة، وللمحافظة على ترطيب الجلد من الرأس للقدمين، عليك بإضافة اللوشن لما يوفره من حاجز واقي فوق الجلد، ليحتفظ الجلد بالماء وسحبه للطبقة الخارجية منه".

قللي من المقشر

تقول إليزابيث تانزي، مؤسسة ومديرة مؤسسة Capital Laser & Skin Care وأستاذ مساعد في جامعة جورج واشنطن: "عند اقتراب فصل الخريف وبرودة الجو، نوصي بتقليل استخدام المكونات القوية مثل الرتينويدات والجليكوليكات، وأوصي باستخدام الجليكوليك كقناع مرة واحدة في الاسبوع لإزالة تغير لون الجسم الناتج عن شمس الصيف".

المكملات الغذائية

تقول إيفا شامبان طبيبة الأمراض جلدية في بيفرلي هيلز ومؤسسة Skin Five: "يعد فصل الخريف فرصة عظيمة لإصلاح ما افسدته حرارة الطقس والتعرض للشمس، فتتجدد البشرة وتعوض الكميات المفقودة من مضادات الأكسدة الجلدية، لذلك عليك بترطيب الجسم من الداخل أولا، بأخذ المكملات الغذائية السائلة؛ لتستعيد بشرتك نضارتها واشراقتها".

المرطب

تقول تانزي: "المرطب من أهم المنتجات التي تحافظ على بشرتك، ويحميه من عوامل الطقس الضارة، احرصي على تطبيقه باستمرار لا سيما في الجو البارد".

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