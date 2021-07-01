استمتع بإقامة شيقة مع الجداف روتانا هذا الصيف

الفندق المثالي في انتظارك أنت وعائلتك مقابل 545 درهم فقط، احزم حقائبك هذا الصيف وانطلق في رحلة إلى فندق الجداف روتانا المعروف بمزاياه الفاخرة والمعاصرة لقضاء عطلة مليئة بالمرح! تغلب على حر الصيف بأفضل طريقة وأنت تستمتع بالراحة في الغرف العائلية الفسيحة مع إطلالات خلابة على المسبح. اقضِ وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأصدقائك وأنت تحتسي وتتذوق مجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات مع خصم 20٪.

اجعل إقامتك الصيفية شيقة مع الجداف روتانا من خلال أربع تذاكر مجانية إلى حديقة لاجونا المائية، المكان المثالي للتسلية والمغامرات!

بعد ذلك، انغمس في فطور شهي في مطعم تيمو، المطعم الراقي في الفندق الذي من المؤكد أنه سيحقق بداية رائعة لصباحك.

المزايا:

• غرفة عائلية مطلة على المسبح

• الإفطار في تيمو

• خصم 20٪ على المأكولات والمشروبات

• سرير إضافي مجاني

•٤ تذاكر مجانية إلى حديقة لاجونا المائية

• تسجيل المغادرة المتأخر في الساعة 6 مساءً

الموقع: الجداف روتانا فندق وسويتس - دبي

السعر: ابتداءً من 545 درهم إماراتي

الصلاحية: صالح حتى 30 سبتمبر 2021

*تطبق الشروط والأحكام

يحصل الأطفال بعمر 12 سنة وما دون على إقامة وطعام ومشروبات مجانية.

للحجز أو الاستفسار، يرجى الاتصال على ٢٢٢٢ ٥٩٦ ٤ ٩٧١+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى aljaddaf.hotel@rotana.com

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى الاتصال:

شارانيا بولراج - مديرة الاتصالات

مينز ديزاين

بريد إلكتروني: sharanya@meansdesign.ae

الهاتف المحمول: +971 58 96 11 571

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