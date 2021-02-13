اصنعيه بنفسك: خلطة الحناء والصبار لعلاج الشعر المتضرر

هل تعانين من تلف وتضرر الشعر الناجم عن الصبغة المتكررة؟ لا تقلقي هذه الطريقة السهلة والطبيعية سوف تعالج المشكلة وتجدد نضارة شعرك.

اصنعيه بنفسك: وصفة فعالة لإزالة النمش عن البشرة

المكونات:

1 كوب من أوراق الحناء الطازجة أو مسحوق الحناء

ملعقة كبيرة من هلام الصبار الطازج

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

تنقع أوراق الحناء في الماء لمدة ساعتين كي يسهل خلطها، أو يمكن استخدام مسحوق الحناء بدلًا منها.

تخلط الحناء مع 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتخلط المكونات جيدًا.

يستخلص هلام الصبار من أوراق الصبار برفق، ثم يضاف للخليط ويقلب جيدًا.

يستخدم الخليط على الشعر المبلل بعد تقسيمه لأجزاء ليسهل توزيع الخليط. ثم يوزع الخليط جيدًا بين أجزاء الشعر باستخدام اليدين.

تأكدي من ارتداء قفازات بلاستيكية قبل توزيع الخليط على الشعر لتجنب تصبغ اليدين، ويغطى الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة كاملة ثم يشطف جيدًا لتجنب تلوين الحناء للشعر.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام