لعلاج اضطراب الكافيين، يمكنك البدأ بتقليل كمية الكافيين تدريجيا

لم تحصل على كوب قهوتك المعتادة اليوم في نفس الوقت؟ إذا كان هذا يجعلك تشعر بالقلق والعصبية فقد تكون مصاباً باضطراب الكافيين، التي تشبه أعراضه كثيرا أعراض الادمان على المخدرات.

اضطراب الكافيين الذي يعرف باسم (caffeine use disorder) ، هو اضطراب جديد أصبح معروفا بفضل لورا جوليانو، دكتورة، وأستاذة علم النفس في الجامعة الأمريكية، وزملاؤها. ونشرت جوليانو دراستها في مجلة أبحاث الكافيين حيث تحدث بالتفاصيل عن الأعراض والمسببات التي تؤدي الى اضطراب الكافيين.

أعراض اضطراب الكافيين:

تشمل أعراض الاضطراب وجود رغبة قوية لتناول مادة الكافيين، مع ارتفاع نسبة تحمل العقار وصعوبة في السيطرة على الكمية المستهلكة منه. ويتميز هذا الاضطراب أيضا بأعراض الانسحاب عند محاولة خفض الكمية. وتشمل هذه الأعراض الشعور بالتعب، وصعوبة في التركيز، والصداع.

ولكن لماذا استغرق اكتشاف هذا الاضطراب وقتا طويلا ؟ ربما لأن اكواب القهوة التجارية المعروفة مغرية جدا أو لأنك لا تستطيع بدأ يومك بدون القهوة والدونات!

تقول جوليانو، "الكثير من الناس لا يولون اهتماما للآثار السلبية للكافيين، لأنها ببساطة مخدرات مقبولة اجتماعيا. بعبارة أخرى، يعتقد أغلب الناس أن شرب القهوة هو سلوك اجتماعي حضاري - لكنهم لا يدركون مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه القهوة إذا فقدوا السيطرة."

الناس الذين لديهم حالة طبية سببها الكافيين غالبا ما يُطلب منهم التوقف فورا عن هذه العادة إلا انهم قد يستمرون في الشرب لأنهم ببساطة لا يستطيعون التوقف. وهنا تكمن المشكلة.

إيلاء اهتمام أكثر لكمية الكافيين:

يستهلك الناس ما معدله حوالي 200 ملغ من الكافيين يوميا، وفقا للدراسة. تقول جوليانو من المهم أن لا تتجاوز الكمية أكثر من 400 ملغ في اليوم الواحد، أي ما يعادل حوالي اثنين أو ثلاثة أكواب من القهوة.

ويجب على النساء الحوامل أن لا يشربن أكثر من 200 ملغ يوميا. أما إذا واجهت القلق، والأرق، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب أو سلس البول، فيجب أن تتوقفي تماما.

هل تعاني من اضطراب الكافيين ؟

يقول الدكتور جون ر. هيوز ، أستاذ علم النفس والطب النفسي في جامعة فيرمونت، والذي ساهم في هذه الدراسة، أن أفضل طريقة لمعرفة ما اذا كان لديك اضطراب الكافيين هو التوقف عن استخدام مادة الكافيين ومعرفة ما إذا كان لديك أعراض انسحاب. الكثير من الناس قد لا يعانون من هذه الاعراض، ولكن أولئك الذين تظهر عليهم الاعراض يجب ان يعرفوا بأنها مسألة حياة أو موت أو يجب ان يتقبلوا حقيقة أنهم يعانون من الإدمان. ولكنها ليست بخطورة الإدمان على الكحول أو المخدرات، ذلك لأن الجرعات المعتدلة من الكافيين ليست ضارة .

ولا يوجد علاج للاضطراب حتى الآن - على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن الناس الذين يعرفون أن لديهم مشكلة يقولون انهم سيسعون للعلاج أو اللجوء إلى الكتب للمساعدة الذاتية .

لعلاج اضطراب الكافيين، يمكنك البدأ بتقليل كمية الكافيين تدريجيا على مدى شهر. خذ وقتك. انتقل من القهوة السادة إلى القهوة بالحليب ومن الحجم الكبير الى الحجم الوسط وهكذا. يمكن لهذه الخطوات الصغيرة أن تساعدك على التحكم في استخدام الكافيين وتمكن جسمك من جني فوائد الكافيين دون اصابتك بالضرر.