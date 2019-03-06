6 أطعمة يجب تجنبها قبل التوجه إلى البحر

تناول الباستا بشكلٍ مفرط يؤدّي إلى زيادة في حجم الخصر والبطن

تمضي معظم النساء وقتاً طويلاً في تحضير أنفسهنّ قبل التوجّه إلى البحر خلال الصيف، وذلك لتمتّع بإطلالة خلّابة في ثوب السباحة لا تشوّهها شائبة.

هذه الأمور تتعلّق بمعظمها بالروتين الجماليّ، لكن ما لم تنتبهي إليه هو أن هنالك عامل آخر أساسيّ قد يمنعكِ من التمتّع بالإطلالة المطلوبة إذا غضيت النظر عنه. هو عامل الأطعمة التي تتناولينها قبل قضاء يومكِ على شاطئ البحر والتي تؤدّي إلى انتفاخ البطن. ما هي هذه المأكولات التي عليكِ تفاديها ولماذا؟

-المشروبات الغازيّة: على أنواعها لأنّها تسبّب باحتباس الغاز وانتفاخ في المعدة.

-الملح والأطعمة الغنيّة بالصوديوم: تحتفظ بالمياه داخل جسمكِ ما يؤدّي إلى انتفاخ في البطن.

-التفاح: غنيّ بعناصر غذائيّة صحيّة، وإنما يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب في زيادة الغازات في المعدة وبالتالي انتفاخها.

-الباستا: غنية بالكربوهيدرات التي تتوجّه مباشرةً إلى معدتكِ، وأظهرت الدراسات أنّ تناول الباستا بشكلٍ مفرط يؤدّي إلى زيادة في حجم الخصر والبطن. ذلك يعود إلى الانتفاخ الذي يسبّبه هذا الطعام الذي بالرغم من طعمه اللذيذ هو العدوّ الأوّل لجمالكِ.

-العلكة: لا يتمّ هضمها بشكلٍ كامل في الأمعاء، ما يؤدّي إلى انتفاخ البطن إضافةً إلى الآلام.

-منتجات الألبان: اللاكتوز هو السكّر الموجود في هذه المنتجات. يؤّدي إلى إصابتكِ بالغازات بالتالي إلى الانتفاخ، خصوصاً إذا كنتِ لا تقدرين على هضمه جيّداً، وهذه مشكلة شائعة جدّاً عند البالغين.

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