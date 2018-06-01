الزكام عند الأطفال: أنواعه، أعراضه وعلاجه

من أعراض الزكام عند الأطفال الصداع المستمر مع ارتفاع درجة الحرارة

الزكام مرض مزعج حيث يصاب به كل منا على الأقل بمعدل ثلاث مرات خلال العام، أما بالنسبة للأطفال فإصابتهم أكثر بكثير من البالغين حيث يتعرضن للإصابة بالزكام من سبعة لثمانية مرات خلال العام وغالباً ما يستمر الزكام عند المريض من خمسة لسبعة أيام وبحد أقصى أربعة عشرة يوماً.

أنواع الزكام:

النوع الأول:

تصحبه ارتفاع في درجة الحرارة وحمى مع ألم شديد في معظم أنحاء الجسم.

النوع الثاني:

هو أقل خطورة من النوع الأول فهو عبارة عن انسداد في الانف وسيلان مخاطي مع عطس مستمر وهو نوع مزعج أيضا حيث يسبب للمريض صعوبة في التنفس أثناء النوم.

أعراض الزكام:

يوجد نوعين من أعراض الزكام وهما أعراض الزكام العامة واعراض الزكام الموضعية.

أعراض الزكام العامة:

تحدث هذه الأعراض في حالات الزكام الشديد وهي:

- الصداع المستمر مع ارتفاع درجة يصاحبهما هزل وضعف عام في الجسم مع فقدان الشهية بالإضافة إلى نوبات كحة شديدة مع بلغم في حالة حدوث التهاب بكتيري.

أعراض الزكام الموضعية:

- انسداد في الانف مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس خاصة أثناء النوم مع رشح في الأنف وعطس مستمر.

طرق علاج الزكام عند الأطفال :

في حالة انسداد الانف أجعلي طفلك يستنشق بخار الماء الساخن لأنه يساعد على فتح الأنف وإزالة الاحتقان.

أيضا من طرق علاج الزكام عند الأطفال في حالة انسداد الأنف قومي بوضع ربع ملعقة من كربونات الصوديوم مع ربع ملعقة ملح واخلطيهم في كوب ماء ثم قومي بغسل فتحتي الانف عن طريق استخدام قطارة نظيفة.

ومن طرق علاج الزكام عند الأطفال اعطائه شوربة الدجاج الساخنة مع القليل من فصوص الثوم ليساعد على القضاء على الزكام

لأنه من المعروف قدرة الثوم في القضاء على الفيروسات والبكتيريا احرصي أيضا على تناوله للبصل لأنه يتميز برائحة نفاذة تساعد في علاج الزكام.

نصائح لعلاج أعراض الزكام عند الأطفال بشكل طبيعي:

1. استعملي بضع قطرات من محلول ملحي في أنف الطفل الرضيع. هذه القطرات متوفرة في الصيدلية المحليّة. يمكن استعمال بضع قطرات من حليب الثدي أيضاً. بعد استعمال القطرات، استعملي حقنة لشفط المخاط من أنف طفلك الرضيع.

2. استعملي جهاز ترطيب أو بخار في غرفة الطفل.

3. استعملي بخار ماء الحمام الساخن لتنظيف احتقان الأنف عند الطفل. قومي بتعبئة حوض الاستحمام بالماء الساخن ثم احملي الطفل فوقه حتى يستنشق البخار وينزل المخاط. لا تضعي الطفل في الماء الساخن، فقط استفيدي من البخار.

4. حاولي إبقاء الطفل بوضعية عامودية قدر الإمكان، يمكنك رفعه بالوسائد عند نومه بحيث لا يختنق من المخاط.

5. قومي بإرضاع الطفل من حليب ثديك قدر الإمكان، فحليب الأم غني بالمضادات الحيوية.

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