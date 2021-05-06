هل يمكن تأخير الدورة الشهرية في رمضان؟‎

إن الحيض من موانع الصيام شرعًا، ويجب علىٰ المرأة إذا أتاها الحيض أن تفطر أيام حيضها، ثم تقضي ما فاتها من صيام بعد رمضان.

تفضل بعض الفتيات تأخير الدورة الشهرية في رمضان بسبب طول مدة فترة الطمث التي تحرمهم من أجر الصيام في هذا الشهر الفضيل أو تكرار الطمث أكثر من مرة خلال الشهر الفضيل عن طريق تناول بعض الأدوية الهرمونية.

وبالنسبة إلى تأخير الدورة الشهرية في رمضان لا ينصح بتأخير الدورة الشهرية دون استشارة الطبيب، لأن هذه الأدوية تؤثر على الهرمونات في الجسم وقد تسبب العديد من الاثار الجانبية والمشكلات.﻿﻿

نصائح للحفاظ على دورة شهرية منتظمة في رمضان

الحرص على أن يكون غذائك مليء بالخضار والفاكهة، والمكسرات غير المملحة، واللحم بدون الدهن، والحليب ومشتقاته، والسمك لضمان الحصول على كميات كافية من الأوميغا-3، والكالسيوم، وفيتامين د، وينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات والأطعمة المقلية المليئة بالدهون، والحرص على مضغ الطعام ببطء وتجنب الإسراع في ذلك.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي مع مراعاة تجنب التمارين الرياضية العنيفة خلال فترة الطمث.

النوم بشكل كاف وتجنب السهر ويجب الحرص قدر الإمكان على أن تكون ساعات النوم خلال الليل.

تقليل التوتر والضغط النفسي لأنه يلعب العامل النفسي دورًا مهمًا في التأثير على الهرمونات بالتالي ينعكس على تنظيم الدورة الشهرية.

احرص على شرب الماء والسوائل بكميات كافية خلال فترة الإفطار، واحرص أيضًا على تناول الفواكه كالبطيخ والخضار كالخيار والطماطم التي تحتوي على كميات جيدة من الماء.

وجبة السحور مهمة جدًا لإمداد الجسم بالطاقة خلال الصيام في اليوم التالي، لذا ينصح بتناول وجبة خفيفة تحتوي على الخضار، وحصة من النشويات كالخبز، وحصة من البروتين كالجبنة والحليب.

نصائح أخرى للحفاظ على دورة شهرية منتظمة في رمضان:

الإكثار من تناول الخضر والفواكه لضبط الهرمونات الأنثوية.

النوم قبل السحور لمدة 3 ساعات وعدم السهر طول الليل حتى موعد السحور.

شرب مغلي الميرمية قبل موعد الدورة بثلاثة أيام يقضي على تقلصات الرحم.

شرب مغلي الحلبة يعمل على تنظيم موعدها بمعدل ثلاثة أكواب توزع خلال ساعات الليل.

يجب أن نعلم أن كل امرأة يمكن القول بأن لديها دورة شهرية منتظمة، لكنها تحدُث على فترات مُتباعِدة جداً، أي كل 35 يوماً، وثَـمَّـة مَن تحدث لديهنَّ كل 21 يوماً والتوتر العصبي والقلق يؤثران على انتظامها، ويجب التعامل مع الأمر ببساطة.

يمكن تناول حبوب منع الحمل قبل رمضان بشهر لضمان ضبط موعدها تماماً.

طرق لتأجيل موعد الدورة الشهرية في رمضان

1- هرمون البروجسترون: وذلك عن طريق تناول حبتين من هرمون البروجسترون في النصف الثاني من الشهر، ومن المفضل استخدامها بعد مراجعة الطبيب.

2- البردقوش: وذلك عن طريق تناول كوبين من مغلي البردقوش، مما يخفف آلام الطمث، كما أنه ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية، وذلك لاحتوائه على زيوت طيارة، ومركب الثيمول، والكافاكرل، وحمض الروزمارينيك، وفلافونيدات.

3- الرياضة: وذلك عن طريق تخسيس الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي ولمدة نصف ساعة، مما يؤدي لتغيير الهرمونات في الجسم، وبالتالي تأخير الدورة الشهرية عن موعدها.

4- العدس والحبوب: وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب والعدس. الأطعمة الغنية بفيتامين ب6: وذلك عن طريق تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6، مثل: الدجاج، والسلمون، والجزر، والفواكه المجففة.

5- هرمون الروجيسترون والإستروجين: وذلك عن طريق تناولهما معاً على شكل أقراص، من خلال تناولها يومياً.

6- خل التفاح: وذلك عن طريق وضع أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله مرتين؛ مرة بعد الإفطار، والأخرى بعد السحور.

7- منقوع السواك: وذلك عن طريق مزج خمسة أعواد من السواك في لتر ونصف من الماء، ووضعه في زجاجة، ثم تناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع قبل موعد الدورة.

8- عصير الليمون: وذلك عن طريق تناول كوب من عصير الليمون يومياً على وجبة السحور.

9- تناول الأدوية: الأدوية الهرمونية والتي تباع في الصيدليات وتعمل بشكل فعال في تأجيل موعد الدورة الشهرية إلا أنه ينصح بالابتعاد عن تناول متل تلك الحبوب بشكل دائم لأنها تحمل بعض الآثار الجانبية السلبية على الجسم.

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