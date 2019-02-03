أطعمة ومشروبات تساعدك على حرق الدهون بسرعة البرق

عصير الأناناس يحتوي على مادة البروميلين تساعد على تحطيم البروتين

لكل من يرغب بالتخلص من دهون منطقة الخصر أو البطن في هذا المقال تعرف على الأطعمة والمشروبات التي تساعد في حرق دهون البطن ومحاربة الوزن:

1- نخالة الشوفان: غنية بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، والتي تمنع امتصاص جزء كبير من الدهون التي تدخل إلى الجسم عن طريق الطعام، كما أنها تؤدي إلى الشعور بالشبع سريعاً.

2- الكوسا: قليلة السعرات الحرارية، وسهلة الهضم، ومدرّة للبول بسبب غناها بالبوتاسيوم وفقرها بالصوديوم الذي يتسبب في احتباس الماء في الجسم.

3- الشاي الأخضر: معروف بخصائصه المدرّة للبول وفعاليته في التنحيف، حيث ان مادة الـ "تيين"، الموجودة فيه، ترفع مستوى الحرق في الجسم، كما تخفف من تراكم الدهون.

4- التفاح: غني بمادة الـ "بكتين" التي تملك مفعولاً مضاعفاً لحرق الدهون داخل المعدة، خصوصاً التفاح الأخضر الذي يحتوي على كميات أقل من السكر.

5- الفليفلة الحلوة: قليلة السعرات الحرارية، ومدرّة للبول، كما تسمح بالتخلص من السكريات والدهون الموجودة في الجسم.

6- القرفة: أثبتت الدراسات انها تخفف نسبة السكر في الدم، ما يساهم بطريقة غير مباشرة في خسارة الوزن.

7- البروكولي: قليل السعرات الحرارية، ويحتوي نسباً عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، ما يجعل هضمه يتطلّب حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

8- الليمون أو الحامض: تساعد الحمضيات على تفكيك الدهون داخل المعدة، لغناها بـ "حمض السيتريك".

9- الموز: يتكون الموز من 75-130 سعرات حرارية، كما أنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. إن هذه الفاكهة لا تساعد فقط على فقدان الدهون ولكن أيضاً تساعد على تحسين صحتك.

10- الأناناس: عصير الأناناس يحتوي على مادة البروميلين التي تساعد على تحطيم البروتين، ويساعد أيضاً على سهولة الهضم والتخلّص من الانتفاخ، وعدم ظهور الكرش.

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