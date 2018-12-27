إكليل الجبل وفوائده الصحية

يستعمل زيت أكليل الجبل كمرهم للروماتيزوم و"الإكزيما" والكدمات والجروح

يعتبر إكليل الجبل من أهمّ النباتات العشبيّة المعمرة، التي تكثر زراعتها في دول البحر الأبيض المتوسط، وإنّ الجزء المُستخدم من هذه العشبة هو الأوراق التي تتّخذ شكل الإبرة؛ فهي طويلة ورفيعة، أمّا لونها فهو أخضر لامع، منذ القدم وهذه الأوراق تُستخدم كنوعٍ من التوابل على الطعام، أو يُحضّر منها مشروب يعالج الكثير من الأمراض؛ بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، والبروتينات، والألياف، والكربوهيدرات، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات أهمها فيتامين A,C,B، ويختلف اسم إكليل الجبل من دولة لأخرى فيسمى الروزماري، أو بحصى اللبان.

تتعدّد الفوائد الطبية لإكليل الجبل، ولعلّ أبرزها:

- تنشيط الذاكرة عبر رائحته.

- منع تقلّصات الدورة الشهرية.

- مقاومة الإلتهاب.

- طرد الغازات.

- محاربة الإكتئاب والمساعدة على الاسترخاء.

- تنشيط الجهاز العصبي.

- تقوية القلب.

- إدرار البول.

- تسكين ألم عرق النسا.

- ويستعمل زيت أكليل الجبل كمرهم للروماتيزوم و"الإكزيما" والكدمات والجروح.

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