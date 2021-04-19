اكلات رمضان 2021: قائمة أكلات لفطور ثامن يوم من رمضان 

اكلات رمضان 2021، عزيزتي المرأة جميعنا نعلم أن في شهر رمضان المبارك تجدين صعوبة للحصول على وجبة متكاملة يومية لأفراد أسرتك، "موقع البوابة" يقدم لكِ قائمة أكلات لفطور ثامن يوم من رمضان تضم مجموعة من الوجبات المتنوعة والمختلفة التي يُمكن لربة المنزل أن تَطَّلِع عليها يوميًا لإعداد الوجبات الموصوفة بها بنفس الترتيب أو الاختيار من بينها بشكل عشوائي.

قائمة اكلات رمضان 2021

شوربات رمضان 2021: شوربة العدس

المقادير:

نصف كيلو عدس

50 مل سمن+بصلة على 4 قطع

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر قطع

1 طماطم على 4 قطع

5 جم كمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 جم ملح

5 جم شطة

1 لتر شوربة.

طريقة التحضير:

في إناء على النار نضع بها زيت ثم نضيف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

نضيف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون ونتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط, ويقدم، صحتين وعافية.

مقبلات رمضان 2021: سمبوسك بالجبنة

مقادير سمبوسك بالجبنة:

كوب وربع من الطحين.

كوب من الطحين الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من كلٍّ من: الكركم، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

زيت ذرة غزير للقلي.

جبنة حلوم مُفتّتة للحشوة.

طريقة التحضير سمبوسك بالجبنة:

لتحضير العجينة أحضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي فيه كلّاً من المقادير الجافة التالية: الطحين الأبيض، والطحين الأسمر، وكذلك السكر والملح، والفلفل الأسود، والكركم، وبودرة البيكنج باودر، والمقادير السّائلة من زيت وماء.

ثم ثبتّي المضرب المُخصّص للعجن، وشغّلي الخلاط لدقائق معدودة إلى أن تتشكّل لديك عجينة ناعمة ومتماسكة في الوقت نفسه.

ثم أحضري قطعةً من النايلون وغلّفي العجينة بها، ودعيها ترتاح بعض الوقت قرابة ثلث ساعة من الوقت.

ثم خُذي العجينة وقطّعيها إلى كرات صغيرة الحجم، مقاس كلٍّ منها يقارب ثلاثة سنتيمترات، ثمّ غلفيها من جديد ودعيها ترتاح عشر دقائق.

ثم رشّي على سطح مستوٍ، أو صينية كبيرة طحيناً عادياً لغرض منع التصاق العجينة بالسطح.

ثمّ افردي كلّ كرة إلى قرص قليل السُّمك، باستخدام الشوبك أو المرقّ.

ثم استخدمي سكّينةً حادة لقطع كل قرص إلى نصفين، بعدها خذي كميّةً قليلة من الجبنة بواسطة ملعقة صغيرة الحجم.

ثم وضعي حشوة الجبنة في مركز العجينة الواحدة.

ثم اثنيها لتأخذ كل عجينة شكل المثلث، وثبتّي الحواف بكميّة قليلة جداً من الماء.

اضغطي على تلك الحواف بأطراف أصابعك؛ كي تثبّتيها جيّداً.

أحضري مقلاةً عميقة وضعي فيها زيت الذرة تجهيزاً للقلي، ثم سخّني الزيت فيها.

ثم ضعي أقراص السمبوسك في الزيت الساخن، وبعد أن تأخذ القطع اللون الذهبي الجميل.

ثم أخرجيها من الزيت وضعيها على ورق النشّاف كي يمتص الزيت الزائد منها.

وأخيراً رتّبي قطع السمبوسك بالجبن في طبق التقديم، وقدّميها دافئةً مع المشروبات الباردة أو الساخنة حسب الرغبة.

سلطات رمضان 2021: الفتوش

مقادير الفتوش:

رغيفان من الخبز العربي.

نصف كيلوغرام من الطماطم.

نصف كيلوغرام من الخيار.

ثلاثة فصوص من الثوم، المهروس جيداً.

أربعة أعواد من البصل الأخضر.

بصلة متوسطة الحجم.

عصير ليمونتين.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ضمّة من أوراق النعناع.

نصف ضمة من أوراق البقدونس.

نصف ضمة من أوراق البقلة.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من السماق.

ربع كوب من الزيتون الأسود، مقطّع إلى شرائح.

طريقة تحضير الفتوش:

أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل.

ثم يُقشّر الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

ثم يُقطّع النعنع والبقلة بشكل رفيع.

ثم يُنظّف البقدونس ويُقطّع ثمّ يغسل، ويضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

ثم تُحضّر الصلصة؛ حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

وأخيراً، يُقدّم الفتوش مُزيّناً بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية.

أطباق رمضان 2021: كبسة الدجاج

المقادير:

- 3 كوب أرز

- 2 صدور دجاج مقطع

- 1 كوب خضار مشكل "جزر وبسلة وفاصوليا خضراء"

- 1 حبة بصل مقطع

- 2 حبة جزر مبشور

- 1 حبة ليمون أسود

- 1 معلقة كبيرة كركم

- 1 معلقة كبيرة كاري

- ملح

- فلفل أسود

- 1 قرفة عيدان

- 3 فصوص حبهان "هيل"

- 3 ورق لورا

- زيت

- 3 كوب ماء أو شوربة "مرقة".

طريقة التحضير:

يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن بعدها يضاف البصل إلى الزيت، ويقلب حتى يذبل.

ثم تضاف قطع الدجاج، وتتبل بالملح والفلفل الاسود، وتقلب جيداً حتى يتغير لونها ويضاف الحبهان والقرفة والليمون الأسود وورق اللورا والكركم والكاري.

ثم يقلب جيداً وتضاف الماء، ويقلب مرة أخرى، وتترك حتى تبدأ الدجاج في النضج ثم يضاف الخضار المشكل والجزر، ويقلب مرة أخرى ويضاف الأرز، ويقلب، ثم يغطى، ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويقدم.

مشروبات رمضان 2021:عصير الليمون والنعناع

مقادير عصير الليمون والنعناع:

8 أكواب من الماء.

مجموعة من أوراق النعناع الطازج.

عصير حبتان من الليمون.

شرائح ليمونتين رفيعة.

سكر "حسب الرغبة"

مكعبات ثلج "حسب الرغبة".

طريقة تحضير عصير الليمون والنعناع: