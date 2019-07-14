يحتوي عادة كوب واحد من آيس كريم الفانيليا على 273 سعرة حرارية، و31 غراماً من الكربوهيدرات، و14.5 غراماً من الدهون، و28 غراماً من السكر، وحتّى الآيس كريم الخالي من الدهون وبدون إضافة أي سكر يحتوي على ما لا يقل عن 6 غرام من السُكريات لكل كوب واحد، لذلِكَ ليسَت هُنالِكَ أية طريقة أو احتمال لتناوله أثناء مُمارسة الرجيم، لأنّهُ سيؤدّي لفشل الحمية فشلاً ذريعاً.

وأفضل الطُرق لتناول الآيس كريم هيَ صُنعهِ من الزبادي المُجمّد في المنزل، مع إضافة النكهات الطبيعيّة والتّي يُفضلها الشخص، ومن الوصفات الخاصّة بآيس كريم الرجيم "الآيس كريم بالفواكه واللّبن":

المُكوّنات:

- كوبان من اللّبن الزبادي.

- كوب واحد من إحدى الفواكه الخاصّة بالرجيم (كالفراولة، والتُفّاح، والبُرتقال، واللّيمون، والكيوي) وغيرها من الفواكه.

طريقة التحضير:

- أولاً وضع اللّبن في وعاء خاص بالثلّاجة وإغلاقه بإحكام، ثُمَّ وضعه في الفريزر حتّى يتجمّد ويُصبِحَ مُثلجاً.

- ثم إخراج اللّبن المُجمّد من الفريزر وإضافة الفواكه المُقطّعة إليه.

- ثُمَّ التحريك جيّداً وإرجاعه مرّةً أُخرى ليتجمّد جيّداً.

- ثم إخراج خليط اللبن والفواكه من الثلّاجة ووضعه في الخلّاط حتّى يُصبِح مزيجاً سلساً وكريميّاً.

- يمكنك تناول الآيس كريم الصحّي وهوَ بارد، وصحتين وعافية.

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