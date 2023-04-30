ما هي الأحجار التي تناسب مواليد برج الثور؟

برج الثور من الأبراج الترابية ويتأثر بكوكب الزهرة، بينما الاحجار الكريمة التي تناسب مع مواليد برج الثور فهي حجر السفير، الذي يعني الإدارة، القوة، الجمال، الرفاهية، الواقعية وحبّ التملّك.

مواليد العشرية الاولى من برج الثور، اي المواليد من 20 ابريل الى 30 ابريل، يتأثرون بكوكب عطارد ويتمتعون بقدرات فكرية عالية وبموهبة في ادارة الاعمال. لكنك تراهم حزينين في كثير من الاوقات، ومن ابرز الاحجار الكريمة التي تناسب هذه مواليد برج الثور: الأفينتورين، العقيق، حجر الجمشت، الكوارتز، واليشب.

يتميّزون برج الثور بأنهم حالمون، نبلاء، كريمون، مترددون، ويحبون المواد الادبية، ومن ابرز الاحجار الكريمة التي تناسب هذه المواليد: الفيروز، الجاد، المرجان، العقيق الابيض، وحجر الكريسوبريس الاخضر.

صفات برج الثور المرأة

هادئة

صبورة

ذكية

حازمة

عاطفية جداً

تحمل كفاءة عالية

القدرة على إنجاز الأمور بكل سهولة.

من صفات المرأة من برج الثور القدرة على تحمل المسؤولية.

صفات برج الثور الرجل

كريم

صبور جداً

مادي

غيور

متسلط

كسول

اتكالي



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توافق الأبراج: توافق برج الثور مع باقي الأبراج