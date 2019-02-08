الأسقف الخشبية للمسة دافئة في المنـزل !!

الخشب واحد من عناصر الديكور التي تُشعر بالدفء، حتى بمجرد النظر إليها، فدائما ما تترسخ الأخشاب في أذهاننا بأنها الشيء الذي يمنحنا الدفء بإشعال النيران به في المدفئة.



وهذا ما يجعلنا نعتمد على هذا العنصر في ديكور المنزل لكي يضفي لمسة من الدفء والراحة على الأجواء المنزلية، وليس فقط باعتماده كأثاث خشبي، بل أيضا باعتماده في أجزاء أخرى من المنزل مثل الأسقف.

ديكور أنيق للهالوين فوق الموقد

الأسقف الخشبية من الممكن أن تعطي مظهرا مختلفا جدا للمنزل ومميزا، خاصة في غرف المعيشة وغرفة النوم لأنهما يحتاجان إلى إضافة هذه اللمسة الدافئة والناعمة للعمل على الاسترخاء.

وأشكال الأسقف الخشبية تتنوع، حيث يمكن اعتماد عروق الخشب جانبا إلى جنب، أو عمل إطارات ومربعات من أعمدة الخشب وغيرها من الأشكال.