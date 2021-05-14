الخلطات والأدوية الطبية لتخسيس الوزن.. ما بين الفوائد والأضرار!

طالما دخلت الأعشاب والخلطات والادويه الطبيه في العديد من العلاجات وخاصه في موضوع إنزال الوزن والبعض اثبت نجاحته والبعض الآخر نتيجه لسوء استخدامهم وقله المعرفه كان له آثار سلبيه على جسمهم ، وكل هذه الخلطات والأدويه والأعشاب تعتبر عوامل دوائيه تقلل او تتحكم في الوزن وهذه الأشياء تغير واحده من العمليات الأساسيه للجسم ، وتنظيم الوزن اما عن طريق تغيير الشهيه او امتصاص السعرات الحراريه .

يتناول البعض الأعشاب الطبيعيه لحرق الكثير من السعرات الحراريه والمساعده على فقدان الوزن . دون الرجوع للطبيب او معرفه فوائد واضرار تلك الأعشاب وفاعليتها في التخسيس ، تقول الدكتوره أميره حجازي استشاري التغذيه العلاجيه ، إن الأعشاب الطبيعيه غنيه بالفيتامينات والأملاح وهي من انواع الطب التكميلي المعترف به من منظمه الصحه العالميه التي اعدت موخرا إحصائيه تفيد بانتشار استخدام الأعشاب الطبيعيه في شتى العلاجات.

من اشهر الأعشاب والمواد الطبيعيه المستخدمه في حرق السعرات الحراريه وفقدان الوزن: نبات الصبار يحسن من الهضم وينقي القناه الهضميه ، والهندباء يحفز التمثيل الغذائي ويقلل من الرغبه في تناول الحلويات ، والشمر يقلل الشهيه ومدر للبول ، والشاي الأخضر يحرق الدهون .

ويوجد الكثير من الناس ايضا يعتمدون على الخلطات الطبيعيه التي مكوناتها متوفره في كل منزل لتخسيس الوزن . مثل خلطه مشروب القرفه الذي يمتاز بفعاليته في اظهار نتائج رائعه في التخسيس ، وخلطه ماء الليمون الذي يساعد شربه خاصه في فتره الصباح على التنحيف وفقدان الوزن ، وايضا خلطه شاي الزنجبيل حيث انه يساعد في تخلص دهون البطن بشكل خاص .

هناك العديد من الاضرار والآثار الجانبيه التي تتركها تلك الخلطات والأعشاب والأدويه ، مثل ضعف جهاز المناعه والإسهال الشديد وزياده فقدان المعادن والفيتامينات ، بسبب معدل الحرق بصوره غير طبيعيه علاوه على مشاكل في الجهاز الهضمي مثل النزلات المعويه أو قرحه المعده .

ونصح الكثير من استشارين التغذيه على ضروره ان يكون هناك وعي بالوصفات التي يأخذونها من اجل التخلص من السمنه ، وان هناك العديد من الطرق للتحقق من ذلك ومن بينها أن يكون مكتوب على الوصفه الترخيص الحاصل عليه من وزاره الصحه ، حيث ان الأدويه والأعشاب لا تستخدم مدى الحياه ولكن بجرعه معينه .

اكد عدد من اطباء التغذيه العلاجيه أن استخدام ادويه التخسيس آخر سلاح يتم اللجوء إليه في علاج السمنه ، وايضا عدم تناول ادويه التخسيس بدون استشاره طبيب وخاصه أن كل شخص يعاني من السمنه له درجات تمثيل غذائي مختلفه وضروره زياده الوعي بأضرارها.