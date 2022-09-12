برج العذراء هو من الأبراج الترابية، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء.

ما هي الأكلات المفضلة لرجل برج العذراء؟

عندما يدخل مولود رجل برج العذراء إلى المطبخ فهو يصنع العجائب، ويستخدم كل مواهبه لإعداد طبق ليس فقط لذيذ، لكنه في المقابل يكره رمي الطعام، لذلك غالباً ما ينجح في مهمة إعداد "شيء من لا شيء" باستخدام كل بقايا الطعام من الثلاجة.

يفضّل رجل برج العذراء تناول الأسماك الخفيفة ووجباتهم بشكل عام قليلة في حجمها، البعض منهم يفضّلون تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، أما البعض الآخر فيفضل تناول لحوم الطير مثل الحمام واليمام والفراخ.

من المشاكل التي يواجهها رجل برج العذراء أنه يمتلك معدة حساسة لذلك يجب أن يكونوا حذرين بشأن الطعام الذي يتناولونه، وبما أنه شخص يهتم بغيره أكثر مما يهتم بنفسه فهو من أكثر الأبراج التي باستطاعتها اتباع نظام غذائي أو دايت والالتزام به، أما المشكلة الثانية التي يعاني منها رجل هذا البرج فهي بطء عملية الأيض، لذلك يحتاجون إلى استهلاك الكثير من الخضار والفاكهة لكي تساعدهم على الهضم.

حقائق عن برج العذراء

لا ينام الليل لأنه يفكر كثيراً.

صديق جيد إلى أن تتعرف إلى غيره، فيطمئن عليك ويختفي.

قليل الكلام، لكنه كثير الشرح عندما يستدعي الأمر.

يقوم بكل شيء بمثابرة وإخلاص نية.

لا يشتم أحداً مباشرةً.

يقدم التبرير قبل أن يختار أو يفعل.

ينجذب إلى البسطاء وغير المتكلفين ويتعصب لهم.

من النوع الذي يجلد الآخرين والمجتمع ويستخرج الأخطاء إلى السطح.

لن يسمح لأحد بأن يتدخل في تجاربه، سيجرب لوحده دوماً.

يرد فوراً على الأسئلة أو المكالمات.

لا يخبره أحد عما ينبغي فعله، بل هو يخبر الآخرين عما يجب أن يفعلوه.

انتقادات برج العذراء لا ترحم.

يشعر، ولكنه لا يهتم.

لا يسمح لأحد بأن يبحث في أغراضه الشخصية.

يرمي الاتهام تلو الاتهام، نحن سبب كل شيء من حوله.

يضحي بوقته من أجل من يحبهم.

لا يكتشف الحب إلا عندما يؤذيه.

قد يريدك، ولكنه بكل الأحوال لا يحتاجك.

يتخذ خطواته اعتماداً على الحقائق لا الافتراضات السخيفة.

يتحمل الكثير من المسؤولية، لذلك يمتلك قدرة التأثير على الآخرين.

أكثر ما يقلق برج العذراء الخوض في الحب.

يستطيع أن يحول أي حدث أو أمر عادي إلى آخر أجمل.

لا يريد أن يقع في حب الشخص الخطأ.

يبتز الآخرين بالحديث عن عيوبهم عندما يكون غاضباً.

برج العذراء يسمع الاعتراضات ويفعل ما يراه هو صحيحاً.

يبحث مراراً وتكراراً حتى يجد ما يبحث عنه، فيذهل الآخرين..

لا ينظر للوراء كي يحزن، بل كي يتعلم.

برج العذراء الصامت هو عذراء أهلكه التفكير.

برج العذراء غامض من دون أن يخفي شيئاً.

يرعى أصدقاءه حتى النهاية.

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