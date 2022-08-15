برج الأسد هو أحد الأبراج الفلكيّة التي تتحدّد من خلالها الكثير من السمات الشخصيّة للإنسان، وبرج الأسد ينتمي إلى مجموعة الأبراج النارية، وأما أصحابه فهم من ولدوا ما بين تاريخ 23 تموز حتى 22 آب. أفضل أيامه في الأسبوع هو يوم الأحد، ورقمه المفضل 1، أمّا لونه المفضل فهو البرتقالي والأصفر، وحجره الكريم هو "الزبرجد". وبرج الأسد البرج الخامس وهو برج ثابت ناريّ رمزه في الأبراج الصينية "القرد.

ما هي الأكلات المفضلة لمواليد برج الأسد؟

الحبوب الكاملة

الأرز

الحمضيات

التفاح

الخوخ

الخضروات الجذرية (مثل البطاطا والجزر والفجل)

السبانخ

القرنبيط

المكسرات مثل اللوز وبذور دوار الشمس.

كما أن الخضروات والفاكهة عموماً مفيدة جداً لمواليد هذا البرج لأنها غنية بالفيتامينات والتي تناسب صحة قلبه تماماً.

أما الأكلات التي عليه تجنّبها فهي:الطعام حار، ومنتجات الألبان اضافة إلى اللحوم الحمراء.

يعشق مولود برج الأسد الترف لدى تحضير الطعام فلا يتردد باستعمال أجود المكونات، كما يحب تناول العشاء في اغلى المطاعم، وغالباً ما يلتزم مولود الأسد بوجبة كبيرة واحدة في اليوم. وعندما يدعو العائلة والاصدقاء الى منزله، يحرص هو على تحضير الأكلات ومائدة الطعام لهم، على الرغم من أنه لا يحب طهي الطعام كثيرًا ، إلا أنه سيأخذ على عاتقه التحدي المتمثل في إعداد عشاء عائلي كبير من أجل رسم الابتسامة على وجوه أحبائه.

نصيحة لمولود برج الأسد

إستهلك الكثير من الفواكه والخضروات.

لا تعاني من مشاكل تتعلّق بالمعدة، لكن قد تعاني من مشاكل متعلقة بالقلب عندما لا تتناول كمية كافية من المأكولات الغنية بالفيتامينات.

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