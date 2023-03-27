البوابة - برج الحمل يتسم بالحيوية والشجاعة والعفوية، غير صبور ومندفع وأناني، يبحث مواليد برج الحمل عن شريك يتمتع بالاستقلالية والثقة والقدرة على القيادة، تابع مع "البوابة"، واكتشفي ما هي الأحجار المناسبة لمواليد برج الحمل؟

من الأحجار المناسبة لمواليد برج الحمل هو حجر الألماس، وحجر الروبي أو الياقوت الأحمر هو أيضاً خيار مناسب لبرج الحمل.

حيث يرمز حجر الألماس إلى النقاء،والصفاء، والخلود وويلقّب بحجر المصالحة، أما بالنسبة لحجر الياقوت الأحمر يرمز إلى الشجاعة والعزيمة والاقدام، ويدلّ أيضاً على القوة والمغامرة .

لمواليد العشرية الأولى أي من 21 الى 30 مارس فهم يتأثرون بكوكب مارس، الذي يمنحهم الشجاعة، النشاط، القوّة، الحزم، عدم الانضباط، والشغف.

ما هي الأحجار المناسبة لمواليد برج الحمل؟

حجر العقيق

حجر الامازونيت

حجر الهيماتيت

حجر الكريستال

حجر اللازورد

حجر الكوارتز

حجر السافيرين

حجر اليشب.

مواليد العشرية الثانية اي من 31 مارس الى 9 ابريل يتأثرون بالشمس التي تجعلهم يشعرون بالفخر، والكرم، والنبل والشجاعة والطموح، كما أنهم معرفون بقدرتهم على تخطي الصعوبات.

أما الاحجار التي تناسب برج الحمل هي: اللؤلؤ، الهيليوتروب او حجر الدم، والمرجان.

مواليد العشرية الثالثة اي من 10 الى 19 ابريل، يتأثرون بفينوس الذي يجعلهم شغوفين، رقيقين، اذكياء، مندفعين، محبين للموسيقى والفنون. الاحجار التي تلائمهم هي:حجر الالماس، حجر الروبي، السفير، حجر العقيق والزركون.

مشاهير برج الحمل

باسكال مشعلاني

دينا

نادية الجندي

باسم يوسف

دنيا بطمة

جوليا بطرس

نزار قباني

عمر الشريف

سوسن بدر

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