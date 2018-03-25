خصائص برج الحمل

يمتاز صاحب برج الحمل بأنه ذو شخصية قوية ومتماسكة

يعتبر برج الحمل من الأبراج النارية التي تحتل المرتبة الأولى من الأبراج السماوية والتي يبلغ عددها اثنى عشر برجاً، ومواليد الفترة بين 21 مارس إلى 19 أبريل هم مواليد الحمل، كما يمتاز أصحاب هذا البرج بميزات عديدة والتي من أهمّها: قوة التأثير على الآخرين، وحب المغامرة، وحبّ لفت الانتباه، والكوكب المميز لهذا البرج هو كوكب المريخ، ويتوافق برج الحمل مع برج الميزان، والقوس، والأسد، ولا يتوافق مع برج الحوت، والعذراء، والجوزاء، ومن أهم مشاهير هذا البرج: مارلون براندو، وبات ديفز، وأدولف هيتلر، وتوماس جفرسون، وتشارلي تشابلن، وسنقوم في هذا المقال بالحديث عن أهمّ الخصائص التي يتميّز بها برج الحمل عن غيره من الأبراج.

برج الحمل والحب

يمتاز صاحب برج الحمل بأنه ذو شخصية قوية ومتماسكة، كما أن لديه القدرة على جذب الجنس الآخر إليه بسهولة كبيرة، وله سحره الخاص به والذي لا يقاوم، وهو شخص حيوي ومتحمس في أغلب الأوقات، كما أن أصحاب برج الحمل يمتازون بالإخلاص والعطاء اللامتناهي وحب المغامرة من أجل الحبيب، إلا أنّ من سلبياتهم حبّهم للسيطرة على الطرف الآخر في العلاقة، فقد يلجأ أصحاب هذا البرج إلى اتباع جميع الطرق اللازمة لإخضاع الشريك لقيادتهم، كما يبذل أصحاب برج الحمل أقصى ما بوسعهم لبناء علاقة حب تسودها مشاعر التفاهم والمودة، كما يكون هدفهم الأسمى من هذه العلاقة بناء الأسرة المتماسكة والمستقرّة، ويكره أصحاب هذا البرج علاقات الحب التي يسودها الملل أو الضجر، ويحاولون تجنّبها قدر الإمكان، ومن أهمّ ميّزات أصحاب برج الحمل أيضاً رغبتهم في الزواج مبكراً، ويمتازون بالغيرة الشديدة على الطرف الآخر، كما يتمسكون وينجذبون في علاقاتهم لأصحاب الشخصية القوية.

الحب والعمل

يعشق أصحاب برج الحمل المغامرة في المشاريع الكبيرة، ويمتاز هؤلاء الأشخاص بالقيادية في العمل، وحبهم للتنقل من مكان لآخر، لذا غالباً ما نجدهم يختارون المهن التي لها علاقة بالحركة والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يميلون إلى ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، وهم نشطاء جداً وقت العمل، ويمتازون باليقظة والنباهة، كما ويسعون دوماً إلى تحقيق رغباتهم وأهدافهم بالشكل الصحيح، وفي الوقت ذاته فإنّ من سلبياتهم أيضاً أنهم يستسلمون بسهولة، وذلك لعدم تحليهم بالصبر عند قيامهم بالأعمال.

الحمل والصداقة

يعتبر أصحاب برج الحمل من أكثر الأشخاص الذين ينبغي مصادقتهم، فهم يمتازون بالرغبة في تقديم الكرم والعطاء والرعاية لأصدقائهم، ونجدهم دوماً يسعون إلى توفير الحماية الكاملة لأصدقائهم أيضاً، كما تغلب على شخصيتهم النزاهة والوضوح في علاقاتهم الاجتماعية.

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