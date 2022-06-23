دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، أدعية مناسك الحج، دعاء أيام التشريق، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا يعني ان أفضل صلاة فجر تصليها طول السنة وأفضل تلاوة قرآن وذكر القرآن تجلسها طول السنة، وافضل صيام نوافل تصومه طول السنة.

العشرة من ذي الحجة أيام ولا كنوز الدنيا تعوض ساعة واحدة فيها ولا ثانية، اغتنموا الفرصة، أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والخيرات.

متى موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة؟

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة من المقرر أنه سيكون يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو/حزيران 2022.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة

الله أكبر، اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسَّلامة والإسلام، والتَّوفيق لما تُحبّ ربنا وترضى أو والتّوفيق لما يُحبّ ربنا ويرضى، ربّنا وربّك الله". أخرجه الترمذي

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال

كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا». سنن أبي داود

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، عند ثبوت هلال شهر ذي الحجة نكون قد دخلنا في الأيام العشر الذين أقسم الله بلياليهم في القرآن في سورة الفجر "وَلَيَالٍ عَشْرٍ".

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام التي يتقرب بها المسلم إلى ربه وذلك عن طريق الأعمال الصالحة، الصلاة وصلاة النوافل، الصدقة، الصوم، مساعدة الفقراء، الكلمة الطيبة، قراءة القرآن، الذكر والتسبيح والاستغفار.

وكما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني أيام العشر" قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

وفي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أكثروا من التكبير والتحميد والتهليل والذكر تنفيذًا لأمر الله عز وجل.

أدعية مناسك الحج

اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام وارزقنا الذهاب للحج واكتب لنا زيارة لبيتك الحرام، وزيارة قبر رسولك صلّى الله عليه وآله وسلّم يا رب يا الله.

اللهم يسّر للحجاج طريقهم، واجعله حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، واكتب لنا معهم زيارة قريبة يا رب العالمين.

اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبا مغفورًا وعملاً صالحاً مقبولاً وتجارة لن تبور.

اللهم أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار الدعاء في الحج اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

دعاء أيام التشريق

اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا» «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ» «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ» «رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

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