الإفراط فى النوم أثناء الحمل.. صحي أم مضر؟

في العادة يؤدي الحمل إلى التعب والإرهاق وهذا بدوره يعزز الميل للنوم لفترات طويلة، وفي حين تعتبر الراحة مهمة في الشهور الأخيرة من الحمل، إلا أن هناك الكثير من العواقب التي تترتب على الإفراط في النوم اثناء الحمل.

إلا أن هناك فريق دولي من جامعة "ميشيغان" الأمريكية أجرى دراسة على عواقب الإفراط في النوم اثناء الحمل.

ووجد الفريق أن الإفراط في النوم والذي يتجاوز 9 ساعات في الليلة اثناء الحمل، يرتبط بزيادة خطر الإملاص أو ولادة جنين ميت.

ولذلك ينصح الأطباء بأن تحاول الحوامل النوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة، وعدم تجاوز حدود الإفراط في النوم والتي حدد العلماء أنها تبدأ من 10 ساعات فيما فوق.

هذا وأشار الباحثون إلى أن استيقاظ الحوامل المتكرر خلال الليل والذي قد يكون مزعجاً في كثير من الاحياء، يهدف لحماية الجنين، حيث ينخفض ضغط الدم أثناء النوم، الأمر الذي يرتبط بزيادة خطر إصابة الجنين بالعيوب الخلقية والولادة المبكرة والاملاص.

إلا أن الأطباء يحذرون من أن حرمان الحوامل من النوم خطير ايضا، ولذلك ينصحون باستخدام الوسادات الخاصة وشرب اللبن الدافئ وممارسة التمارين الرياضية والتدليك لتحسين نوعية النوم ومقاومة الارق، الأمر الذي من شأنه تعزيز صحة الأم والجنين.

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