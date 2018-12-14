إصابة الإناث بالالتهابات البولية 10 أضعاف إصابة الذكور !

من أعراض الالتهاب البولي عسر التبول وألم عند التبول (shutterstock.com)

يتألف الجهاز البولي من:

الكليتين، الحويضة، الحالب، المثانة، الإحليل .

يعد الإحليل لدى الإناث قصير، ولدى الذكور الإحليل طويل، وهذا مايفسر سبب إصابة الإناث بالالتهابات البولية 10 أضعاف الذكور لقصر الإحليل لديهم.

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ينصح الفتيات بالتنظيف من الأمام الى الخلف وليس العكس.

أعراض الالتهاب البولي:

1- عسر التبول وألم عند التبول ( إحساس حرقة أثناء عملية التبول).

2- رائحة كريهة في البول.

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3-بيلة دموية (خروج دم مع البول).

نصائح طبيعية لصحة الجهاز البولي:

1-الإكثار من الماء مايعادل لتر ونص يوميًا.

2-الاعتناء بلنظافة مع التأكيد على تنظيف البنات من الأمام الى الخلف وليس العكس.

3-عدم ارتداء ملابس ضيقة لفترات طويلة.

4- الاستجابة لعملية التبول عند الشعور بالرغبة وعدم التأجيل.

*ملاحظة: عند الإصابة بالأعراض السابقة عليك مباشرة استشارة الطبيب والقيام بالفحوص المناسبة.