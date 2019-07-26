البسبوسة من الحلويات اللذيذة والمشهورة والشهية المعروفة، ويمكن أن تُحضّرها سيدة المنزل في البيت بكل سهولة، كما أنّه يمكن التنويع في طريقة إعدادها، وإضافة مختلف النكهات إليها.

وفي هذا المقال سوف نقدّم لك سيّدتي كيفيّة تحضير البسبوسة العراقية:

المكونات:

- خمسة أكواب من السميد الخشن.

- كوبان من الحليب السائل.

- كوبان من اللبن.

- كوبان من السكر.

- كوبان من جوز الهند المبشور.

- كوب من الزيت النباتي.

- ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

- القليل من الزبدة لدهن الصينيّة.

- قطر.

طريقة التحضير:

- اخلطي السميد، وجوز الهند، والزيت، والحليب السائل، والبيكنغ باودر، واللبن الزبادي، والسكر، وكربونات الصودا في وعاء عميق.

- ثم ضعي الخليط الناتج في صينيّة وغطّيها بغلافٍ بلاستيكيّ، واتركيها جانباً لترتاح قليلاً.

- استخدمي الزبدة لدهن صينيّة الخبز على ألّا تكون ذات ارتفاع عالٍ حتّى لا تتشكّل لديكِ بسبوسة سميكة، ورشّيها بكمية قليلة من الطحين.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئويّة قبل وضع البسبوسة بربع ساعة على الأقل.

- افردي خليط البسبوسة داخل الصينيّة المدهونة على أن تكون قليلة السمك واتركيها لتتخمّر.

- ضعي الصينية في منتصف الفرن لمدّة عشر دقائق دون أن تفتحي باب الفرن.

- أخرجي الصينية من الفرن وقطّعيها على شكل مربّعات أو مستطيلات، وزيّني كل قطعة باللوز.

- اضغطي عليها ضغطاً خفيفاً لتثبتي حبات اللوز.

- بعد الانتهاء من التزيين أعيدي صينيّة البسبوسة إلى الفرن على نفس درجة الحرارة لمدّة ١٥ دقيقة حتى تنضج وتتّخذ لوناً بنيّاً.

- في حال إخراج البسبوسة من الفرن شرّبيها بالقطر وانتبهي إلى القطر يكون بارداً والبسبوسة ساخنة أو العكس حتى تتشرّب القطر وتحافظ على قرمشتها.

- ثمّ زيني البسبوسة بالفستق الحلبي المطحون وجوز الهند.

- قدمي البسبوسة باردةً مع كوب من الشاي أو النسكافيه أو كطبق تحلاية بعد العشاء؛ فهي مغذّية للأطفال، كما يمكن تناول قطعة منها في الصباح الباكر مع كوب من الحليب كإفطار خفيف.

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