ما هي أضرار البطاطس المقليَّة؟

تحتوي البطاطس المقليَّة على مادة الأكريلاميد وهي مركب كيميائي مسرطن وسام

كشفت دراسة فرنسيَّة، أنَّ البطاطس المقليَّة في درجات حرارة تفوق 120 درجة مئويَّة تولد تفاعلاً كيميائياً ينتج منتجات سامة تسرع الشيخوخة المبكرة تتسبب في انتشار التجاعيد والسمنة.

وتوصلت الدِّراسة، التي قادها إريك بولانير، الخبير في الأحياء في جامعة ليل 2، إلى أنَّ الأغذية التي تخضع لدرجات حرارة عالية تتسبب في الإسراع بظهور التجاعيد والشيخوخة.

وتحتوي الأجزاء المحروقة من البطاطس المقليَّة وكذلك الخبز المحمص والبسكويت على مادة الأكريلاميد، وهي مركب كيميائي مسرطن وسام للأعصاب في الخلايا الحيوانيَّة وليس البشريَّة.

وأظهرت دراسة أميركيَّة حديثة أجريت على البشر والحيوانات، أنَّ هذه المنتجات قد تسبب لدى الإنسان مشكلات في الذاكرة مثل التي يسببها مرض الزهايمر. وانطلاقاً من هذه الدِّراسة، توصل فريق بولانير إلى وجود رابط بين هذه المنتجات وشيخوخة الأوعية الدمويَّة.

وكانت دراسة ألمانيَّة سابقة، شددت على ضرورة امتناع السيدات الحوامل والمرضعات عن تناول البطاطس المقليَّة ورقائق الشيبس وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على مادة «آكريلاميد» الكيميائيَّة السامَّة.

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