البقع البيضاء على الأظافر..الأعراض والأسباب

قد يلاحظ العديد من البالغين الأصحاء البقع البيضاء على الأظافر في مرحلة ما من حياتهم، وفي الواقع، من المحتمل ألا يكون تطورها علامة على حالة طبية خطيرة.

والسبب الأكثر شيوعًا وراء البقع البيضاء على الأظافر هو إصابة مصفوفة الأظافر، حيث يمكن أن تحدث هذه الإصابات إذا قرصت أو ضربت أظافرك أو إصبعك، وقد تكون العديد من الأسباب الأخرى مسؤولة عن البقع غير العادية على الأظافر.

ما هي البقع البيضاء على الأظافر ؟

هي حالة تظهر فيها خطوط بيضاء أو نقاط على أظافر الأصابع أو أظافر القدمين، وهي حالة شائعة جدًا، وغير ضارة تمامًا، ويتم تصنيف هذه الحالة إلى نوعين:

ابيضاض الدم في مصفوفة الظفر، وهو جزء من الظفر المسؤول عن إنتاج الأظافر.

مشكلة في الأظافر، وجزء الظفر الموجود تحت الظفر

أعراض البقع البيضاء على الأظافر

بالنسبة لبعض الناس، قد تظهر البقع البيضاء على الأظافر على شكل نقاط صغيرة مرقطة عبر الظفر، أما بالنسبة للآخرين، قد تكون البقع البيضاء أكبر وتمتد عبر لوحة الأظافر بأكملها، وقد تؤثر البقع على أظفر واحد أو عدة.

وقد يحدد سبب البقع البيضاء على الأظافر كيف تظهر البقع، حيث قد تسبب إصابة الأظافر نقطة بيضاء كبيرة في منتصف الظفر، وقد يسبب رد الفعل التحسسي عدة نقاط في جميع أنحاء الظفر، وقد يكون ظهور النقاط أو الخطوط البيضاء مختلفًا في كل ظفر، وقد يكون لديك أيضًا أعراض إضافية، اعتمادًا على سبب البقع البيضاء.

أسباب البقع البيضاء على الأظافر

البقع البيضاء أو النقاط على أظافرك شائعة ويمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من العوامل، وتشمل الاحتمالات ما يلي:

رد فعل تحسسي

قد تسبب الحساسية من طلاء الأظافر أو مزيل طلاء الأظافر بقع بيضاء على أظافرك، حيث أن المواد الكيميائية المستخدمة في تطبيق وإزالة الأظافر يمكن أن تلحق أضرارًا بالغة بأظافرك وقد تسبب هذه البقع البيضاء.

الفطريات

يمكن أن يظهر فطر أظافر شائع يسمى الفطريات السطحية البيضاء على أظافر القدمين، وقد تكون أول علامة على العدوى بضع نقاط بيضاء صغيرة على الأظافر، ويمكن أن تنمو العدوى وتنتشر إلى بقية الأظافر، حيث قد تبدو أظافر القدم متقشرة ثم تصبح سميكة وهشة.

الأسباب الوراثية

قد تكون البقع البيضاء على الأظافر حالة وراثية، لكنها نادرة جدًا، حيث أنها ناتجة عن طفرة جينية يمكن أن يمررها أحد الوالدين أو كليهما إلى الطفل، وعادةً ما يعاني الأشخاص الذين ولدوا بسرطان الدم الحقيقي الناجم عن مشكلة وراثية من ابيضاض الدم الكلي، وتظهر الأظافر البيضاء بالكامل عند الولادة أو في وقت مبكر من الطفولة.

إصابة في الظفر

يمكن أن تسبب الإصابة في الظفر، أو قاعدة ظفرك التي تنتج صفيحة الأظافر، بقع بيضاء أو نقاط على أظافرك أثناء نموها، ومع ذلك، بسبب الوقت الذي يستغرقه نمو أظافرك، قد لا تتذكر الإصابة، ولن تظهر بعض الإصابات لمدة 4 أسابيع أو أكثر.

وتشمل المصادر الشائعة لإصابات الأظافر إغلاق أصابعك في الباب، ضرب إصبعك بمطرقة، ضرب أظافرك على منضدة أو مكت، وقد تتسبب عمليات تجميل الأظافر المتكررة أيضًا في تلف ينتج عنه هذه البقع البيضاء على الأظافر، وقد يؤدي الضغط الذي يمارسه أخصائي تجميل الأظافر إلى إتلاف الأظافر.

الأدوية والتسمم

يمكن أن تسبب بعض الأدوية بقع بيضاء في الأظافر، وتشمل هذه أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة لعلاج السرطان، وسلفوناميد المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب تسمم المعادن الثقيلة من الزرنيخ والرصاص في ظهور خطوط على ألواح الأظافر، وإذا ظهرت عليك أعراض أخرى للتسمم بالمعادن الثقيلة، فاستشر طبيبك على الفور، حيث يمكن لفحص الدم اكتشاف مستويات غير طبيعية من هذه العناصر.

نقص المعادن

قد تلاحظ بقع بيضاء أو نقاط على طول أظافرك إذا كنت تعاني من نقص في بعض المعادن أو الفيتامينات، وأوجه القصور الأكثر ارتباطًا بهذه المشكلة هي نقص الزنك ونقص الكالسيوم، وسيتمكن طبيبك من تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأي نقص في المعادن.

أمراض الجلد

يمكن أن تؤثر الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل صدفية الأظافر وأكزيما اليد، على مصفوفة الأظافر، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى بقع غير طبيعية في لوحة الأظافر، كما يسبب سرطان الجلد بقع بيضاء تحت الظفر، ويمكن الخلط بينه وبين البياض في الظفر نفسه.

خيارات علاج البقع البيضاء على الأظافر

سيختلف العلاج حسب سبب البقع البيضاء. وبمجرد إجراء التشخيص، قد يوصي طبيبك بأي من العلاجات التالية، والتي تشمل:

تجنب المواد المسببة للحساسية والمواد الكيميائية القاسية

توقف عن استخدام طلاء الأظافر أو أي منتج آخر تعتقد أنه قد يكون مسؤولاً عن رد فعلك التحسسي. وإذا استمرت في ظهور أعراض رد الفعل التحسسي بعد التوقف عن استخدام المنتجات، فاستشر طبيبك.

الأدوية المضادة للفطريات

الأدوية الفموية المضادة للفطريات هي العلاج الأكثر شيوعًا لفطريات الأظافر، كما سيصف العديد من الأطباء علاجًا موضعيًا مضادًا للفطريات أيضًا، ومتوسط وقت العلاج هو 3 أشهر، ومن المهم استخدام العلاج خلال الفترة الزمنية المحددة، خلاف ذلك، قد لا تعالج العدوى بشكل كامل.

الوقت والراحة

معظم إصابات الأظافر تحتاج فقط إلى وقت للشفاء، ومع نمو الظفر، سيؤدي الضرر إلى تحريك لوحة الأظافر، وبمرور الوقت، ستختفي البقع البيضاء تمامًا.

العلاجات التجميلية

إذا كان تغير لون أظافرك مزعجًا، أو إذا كنت تبحثين عن طريقة مؤقتة لإخفاء المشكلة، فاستخدمي طلاء الأظافر، حيث أن طلاء الأظافر بلون البشرة هو طريقة طبيعية لإخفاء البقع البيضاء على الأظافر.

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