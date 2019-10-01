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البقلاوة بالفستق الحلبي 

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:30
البقلاوة بالفستق الحلبي 
البقلاوة بالفستق الحلبي 

البقلاوة من الحلويّات التي يفضّل تناولها الناس بشكل كبير والتي يمكن تقديمُها في العديد من المناسبات، مثل: حفلات الخطوبة، وحفلات النجاح، المولد، والعزائم العائليّة، وغيرها الكثير.

وسنقدّم لكم في هذا المقال طريقةَ عمل البقلاوة بالفستق الحلبي في المنزل:

مكونات البقلاوة بالفستق الحلبي:
- نصف كيلو من عجينة البقلاوة. 
- مئة وخمسون غراماً من الزبدة النباتيّة المذابة. 
- خمسون غراماً من السمن المذاب. 
- كأسان من الفستق الحلبيّ المطحون. 
- رشّة من الهيل المطحون. 
- كأس ونصف من القطر. 

طريقة تحضيرالبقلاوة بالفستق الحلبي:
- أولاً نضع الهيل والفستق الحلبيّ ونصف كأس من القطر في وعاء متوسّط الحجم ونخلطهم جيّداً.
- ثم نتركُ الخليط جانباً ونضع السمن، والزبدة في وعاء ونخلطهم. 
- ثم نختار صينيّة مناسبة ومستوية ثم ندهنها بخليط السمن والزبدة من جميع الجوانب، ونغطّيها بعجينة البقلاوة. 
- ثم ندهن عجينة البقلاوة بخليط السمن والزبدة جيّداً، ونكرّر هذه الخطوات حتى نحصلَ على سبع رقائق من العجينة المدهونة بالسمن والزبدة. 
- ثم نفرد الحشوة فوق العجينة وبشكل مستوٍ، ثم نضع فوقها سبع رقائق من العجينة، مع ضرورة دهن كلّ طبقة بالسمن والزبدة. 
- نقطّع البقلاوة الجاهزة إلى مربّعات أو مكعّبات متوسّطة الحجم. 
- ثم ندخل الصينيّة إلى الفرن، وذلك لمدّة لا تقلّ عن الخمسة وعشرين دقيقة، حتى تتحمّر وتأخذ اللون الذهبيّ. 
- ثم نخرج البقلاوة من الفرن، ونرشّ عليها القطر. 
- وأخيراً، نضع قطع البقلاوة في طبق مناسب للتقديم ونزيّنه بالفستق الحلبيّ المطحون مع القهوة التركية أو العربية.

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