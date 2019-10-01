البقلاوة من الحلويّات التي يفضّل تناولها الناس بشكل كبير والتي يمكن تقديمُها في العديد من المناسبات، مثل: حفلات الخطوبة، وحفلات النجاح، المولد، والعزائم العائليّة، وغيرها الكثير.
وسنقدّم لكم في هذا المقال طريقةَ عمل البقلاوة بالفستق الحلبي في المنزل:
مكونات البقلاوة بالفستق الحلبي:
- نصف كيلو من عجينة البقلاوة.
- مئة وخمسون غراماً من الزبدة النباتيّة المذابة.
- خمسون غراماً من السمن المذاب.
- كأسان من الفستق الحلبيّ المطحون.
- رشّة من الهيل المطحون.
- كأس ونصف من القطر.
طريقة تحضيرالبقلاوة بالفستق الحلبي:
- أولاً نضع الهيل والفستق الحلبيّ ونصف كأس من القطر في وعاء متوسّط الحجم ونخلطهم جيّداً.
- ثم نتركُ الخليط جانباً ونضع السمن، والزبدة في وعاء ونخلطهم.
- ثم نختار صينيّة مناسبة ومستوية ثم ندهنها بخليط السمن والزبدة من جميع الجوانب، ونغطّيها بعجينة البقلاوة.
- ثم ندهن عجينة البقلاوة بخليط السمن والزبدة جيّداً، ونكرّر هذه الخطوات حتى نحصلَ على سبع رقائق من العجينة المدهونة بالسمن والزبدة.
- ثم نفرد الحشوة فوق العجينة وبشكل مستوٍ، ثم نضع فوقها سبع رقائق من العجينة، مع ضرورة دهن كلّ طبقة بالسمن والزبدة.
- نقطّع البقلاوة الجاهزة إلى مربّعات أو مكعّبات متوسّطة الحجم.
- ثم ندخل الصينيّة إلى الفرن، وذلك لمدّة لا تقلّ عن الخمسة وعشرين دقيقة، حتى تتحمّر وتأخذ اللون الذهبيّ.
- ثم نخرج البقلاوة من الفرن، ونرشّ عليها القطر.
- وأخيراً، نضع قطع البقلاوة في طبق مناسب للتقديم ونزيّنه بالفستق الحلبيّ المطحون مع القهوة التركية أو العربية.
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