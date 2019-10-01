البقلاوة من الحلويّات التي يفضّل تناولها الناس بشكل كبير والتي يمكن تقديمُها في العديد من المناسبات، مثل: حفلات الخطوبة، وحفلات النجاح، المولد، والعزائم العائليّة، وغيرها الكثير.

وسنقدّم لكم في هذا المقال طريقةَ عمل البقلاوة بالفستق الحلبي في المنزل:

مكونات البقلاوة بالفستق الحلبي:

- نصف كيلو من عجينة البقلاوة.

- مئة وخمسون غراماً من الزبدة النباتيّة المذابة.

- خمسون غراماً من السمن المذاب.

- كأسان من الفستق الحلبيّ المطحون.

- رشّة من الهيل المطحون.

- كأس ونصف من القطر.

طريقة تحضيرالبقلاوة بالفستق الحلبي:

- أولاً نضع الهيل والفستق الحلبيّ ونصف كأس من القطر في وعاء متوسّط الحجم ونخلطهم جيّداً.

- ثم نتركُ الخليط جانباً ونضع السمن، والزبدة في وعاء ونخلطهم.

- ثم نختار صينيّة مناسبة ومستوية ثم ندهنها بخليط السمن والزبدة من جميع الجوانب، ونغطّيها بعجينة البقلاوة.

- ثم ندهن عجينة البقلاوة بخليط السمن والزبدة جيّداً، ونكرّر هذه الخطوات حتى نحصلَ على سبع رقائق من العجينة المدهونة بالسمن والزبدة.

- ثم نفرد الحشوة فوق العجينة وبشكل مستوٍ، ثم نضع فوقها سبع رقائق من العجينة، مع ضرورة دهن كلّ طبقة بالسمن والزبدة.

- نقطّع البقلاوة الجاهزة إلى مربّعات أو مكعّبات متوسّطة الحجم.

- ثم ندخل الصينيّة إلى الفرن، وذلك لمدّة لا تقلّ عن الخمسة وعشرين دقيقة، حتى تتحمّر وتأخذ اللون الذهبيّ.

- ثم نخرج البقلاوة من الفرن، ونرشّ عليها القطر.

- وأخيراً، نضع قطع البقلاوة في طبق مناسب للتقديم ونزيّنه بالفستق الحلبيّ المطحون مع القهوة التركية أو العربية.

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