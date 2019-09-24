المارشميلو نوع من السكاكر التي ظهرت بشكلها الحديث الذي لفت أنظار الأطفال بشكل خاص، حيث يستمتعون بطعمها اللذيذ المميز، وقوامها الإسفنجي الذي يذوب في الفم، حيث تقدم هذه الحلوى في أعياد الميلاد والمناسبات، وتُستخدم لإعداد الحلويات الأخرى.

وسنذكر في هذا المقال طريقة عمل كيكة المارشميلو والأناناس الباردة على طريقة الشيف ديما الحجاوي:

للطبقة الأولى:

١٠٠ غم زبدة

٢٥٠ غم بسكوت دايجستف

للطبقة الثانية:

١ كوب حليب مكثف محلى

٢ باكيت جيلو ليمون

٢/١ كوب عصير أناناس

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ كوب أناناس مقطع

٣٠٠ عم مارشميلو صغير ملون

٢ كوب كريمة مخفوقة

طريقة التحضير:

- الطبقة الأولى بسكوت مع زبدة.

- الكريمة مخفوقة مع القليل من السكر أو باكيتات الكريمة البودرة.

- وضعت عصير الأناناس على النار حتى أصبح دافئاً واضفته لبكيتين جيلو الليمون وتركته جانباً.

- خلطت الحليب المكثف المحلى مع الجيلو الكثيف المبرد وأضفت الكريمة المخفوقة والأناناس المقطع والمارشميلو.

- أضفته فوق طبقة البسكوت ووضعته بالثلاجة حتى جمد تماماً.

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