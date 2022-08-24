البلح الأصفر هو أحدَ أنواع الثمار الناتجة عن شجرة النخيل المُعمّرة، ويحتوي البلح الأصفرعلى مجموعةٍ من الفيتامينات، والأحماض، والمعادنِ التي تجعلُ منه أساساً لتغذية الإنسان بشكل عامّ، وتغذية المرأة الحامل وجنينها على وجه التحديد.

فوائد البلح الأصفر

1- يحتوي البلح الأصفر على نسبةٍ عاليةٍ من السكريات التي تقدر 275 سعرةً حرارية، لذا فهو من الأغذية التي تمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

2- يعتبر البلح الاصفر مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية الهامة لصحة أعضاء الجسم، كالزنك، والبوتاسيوم، والصوديوم، والحديد، والمنغنيز.

3- يوازن البلح الاصفر السوائل في الجسم، وينظم عمل العضلات؛ لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم.

4- يحتوي البلح الاصفرعلى الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وبناء الخلايا، والأنسجة كفيتامين ب6، وفيتامين ب3، وفيتامين أ، وفيتامين هـ. يعالج حالات الاكتئاب، والقلق، والتوتر؛ لاحتوائه على مركب التيرامين الذي يرفع هرمون الأدرينالين في الجسم، فيشعر الفرد بالراحة، والسعادة.

5- يمدّ البلح الاصفر الجسم بالطاقة والحيوية، ويجدد النشاط؛ لاحتوائه على عناصر مغذية للجسم.

6- يزيد ليونة الأوعية الدموية، ويقاوم تراكم الدهون فيها، ممّا يحمي من الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة.

7- يعتبر من المنشطات الجنسية الطبيعية التي تفيد كلا الجنسين؛ لمحتواه العالي من الأملاح المعدنية، والفيتامينات.

8- من فوائد البلح الأصفر أنه يسهل الولادة للمرأة الحامل المقبلة على الولادة.

9- يقوي العضلات، ويبنيها، ويجدد نشاطها. يرمم الجلد ويؤخر علامات التقدم بالسن، والتجاعيد التي تظهر على البشرة في وقتٍ مبكّر.

10- يعالج مرض فقر الدم؛ لاحتوائه على عنصر الحديد بشكلٍ كبير، والذي يبني هيموجلوبين الدم.

11- يعالج البلح الأصفر اضطراب الجهاز التنفسي بشكلٍ عام، كحالات الربو، والتهاب الشعب التنفسية.

12- يحفظ رطوبة العين وبريقها، ويمنع جحوظ البؤبؤ، والجفون. ينشط إفرازت الغدة الدرقية ، ما يؤدي للحصول على السكينة والهدوء النفسي.

13- يرطب الأمعاء، ويحمي من حدوث حالات الإمساك المتكررة.

14- يحمي حجيرات الدماغ، وينشط وظائفها.

فوائد البلح الأصفر للحامل:

1- يحتوي البلح الأصفر على نسبةٍ عالية من عنصر الحديد، ويقي بالتالي من الأنيميا التي تعتبر النساء الحوامل أكثرَ عرضة لها، خاصّة عند الولادة، وذلك من خلال رفع معدل الهيموغلوبين في الدم.

2- يمد الجسم بالطاقة والحيويّة، ويقضي على كافّة مشاعر التعب التي ترافق مختلف مراحل الحمل، وذلك بفضل تنشيط الدورة الدمويّة في الجسم؛ كونَه غنيّاً بالسكريّات الطبيعيّة.

3- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ممّا يقوي العظام، والعضلات، والمفاصل، والأسنان، والأظافر لديها، ويقي من هشاشة العظام، كما يضمنُ النموّ البدنيّ السليم والمتكامل للجنين، ويقي من التشوّهات الخلقية، ومشاكل نقص النمو التي تنتج عن نقص هذا العنصر.

4- غنيٌّ بالفسفور المقوّي لصحّة الجسم والجهاز المناعيّ خاصّة، كما يحتوي على البروتين المفيد لذلك أيضاً.

5- يجدّد خلايا وأنسجة الجسم، بما في ذلك أنسجة المخ، وبالتالي يضمن النموّ السليم للجهاز العصبي للطفل، بما في ذلك يضمن القدرات الذهنية الأساسيّة، كالذكاء والفَهم. يقي من مشاكل الجلد، بما في ذلك التشقّقات والتمدّد، وكذلك ظهور علامات الشيخوخة، كالتجاعيد. يحمي الأسنان من التآكل والتكسر.

6- يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويقي بالتالي من مشاكل الجهاز الهضميّ، كعسر الهضم والإمساك. غنيّ بالبوتاسيوم، والكبريت، والفلورين الضروريّات جداً لمرحلة ما قبل الولادة وبعدَها، أي خلال فترة النفاس.

7- ينشط البلح الاصفر عمل الغدة الدرقيّة، ويقي من مشاكلها.

8- يخفّف من الأوجاع المرافقة للولادة، ويسهّلُ من الولادة الطبيعيّة، ويقلّل من احتماليّة الإجهاض، خاصّة في الأشهر الأخيرة من الحمل.

9- يحسّنُ من الحالة المزاجيّة، ويخلّصُ من الاكتئاب، ويقلّل من التقلّبات المزاجيّة المرافقة لمراحل الحمل المختلفة.

10- يقلّل البلح الأصفر من حدّة الصداع.

فوائد أخرى لـ البلح الأصفر

يساعد في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، لأنه البلح الأصفر يعتبر مصدر جيد لليود.

يجلب شعور بالراحة والاسترخاء.

يعالج فقر الدم لأنه يحتوي البلح الأصفر على كمية كبيرة من الحديد، مما يجعله مفيدًا جدًا في هذه الحالة كونه يساعد في تكوين هيموغلوبين الدم.

يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

يعمل البلح على تعزيز زياد الوزن بشكل صحي.

من فوائد البلح الأصفر أنه يمنع العمى الليلي ويحافظ على الرؤية والبصر.

هل البلح الأصفر يرفع السكر؟

البلح الأصفر لا يرفع السكر إذا تم تناوله باعتدال، إذ يسبب ارتفاع السكر بنسبة قليلة جدًا، وكما إن مؤشر الغلايسيمي للتمر يعد منخفضًا، لهذا السبب فإن التمر لا يسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل مبالغ به سواء كان الشخص مصاب بالسكري أو حتى لدى الأشخاص الطبيعيين أيضًا.

هل البلح الأصفر يرفع الضغط؟

البلح الأصفر لا يرفع الضغط بل يساعد على تنظيمه، ويحسن مستوى السكر في الدم.

هل البلح الأصفر يسبب الغازات؟

البلح الأصفر إذا تم تناوله باعتدال دون مبالغة لا يسبب الغازات، فهو يساعد على الهضم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الالياف الغذائية التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ويفيد مرضى القولون، وايضاً يعالج الإمساك ويقلل من الغازات.



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