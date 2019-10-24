البهارات سرّ عافية الأجساد في فصل الشتاء

يقول المختصون إن تناول الطعام الجيد خلال فصل الشتاء يساعد دائماً في تحسين الصحة في ظل الموجة الباردة.

ولكن على الجانب الآخر يجد الكثير أن إضافة القليل من التوابل المتوافرة في المنزل وعند العطار تجعل صحتك أفضل ليس فقط الملح والفلفل الأسود.

فقد أثبتت الكثير من التجارب حول العالم أن للتوابل فوائد صحية مفيدة، منها تخفيف الالتهاب ومساعدة الجهاز المناعي على مقاومة الأخطاء الموسمية التي تصاحب هذا الفصل من العام.

يقول روب هوبسون، أحد المختصين في مجال التغذية، إن التوابل وبحكم تعريفها فهي الجزء العطري من النبات، لذلك بإن إضافتها للطعام، خاصة مع بدء موسم الشتاء، له تأثير رائع على الصحة بشكل عام، خاصة أنها رخيصة السعر ومتواجدة طيلة الوقت ومتواجدة دائماً في المنزل.

فمثلاً:

-الكاري، يتميز بنكهة رائعة وإن إضفته للطعام فهناك استفادة كبيرة منه، فهو يعمل كمضاد للالتهابات المزمن منها، وأثبتت بعد الدراسات أنه قد يساعد في التهاب المفاصل، كما يساعد على إنقاص الوزن وتخفيف الألم.

- الزنجبيل، هو شديد النقاء وله رائحة حمضيات عطرية، ولقد ثبت أن هذا النوع من التوابل له خصائص قوية مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تقليل الألم لدى مرضى هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي، لأنه يمكن أن يمنع تكوين الجذور الحرة في الجسم.

وعادة ما يستخدم الزنجبيل لعلاج الغثيان، لذلك قد يكون خيارًا جيدًا خلال هذه الفترة من العام.

- الكركم ثبت أنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يعمل كمضاد قوي للالتهابات في الجسم، وقد أشار أحد الأبحاث إلى خصائصه التي تخفف الألم، وقد يساعد في علاج الإصابات المرتبطة بالرياضة.

- بذور الشمر، إذا كنت تعاني غالبًا من الانتفاخ بعد تناول وجبة كبيرة، فقد يكون رش بذور الشمر المقرمشة هو العلاج اللطيف الذي تبحث عنه، ويستخدم أيضا كوسيلة للمساعدة على الهضم، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الذي يحتويتها.

-القرفة، من أفضل التوابل التي ينصح بإضافتها للطعام، فهي تساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية في الجسم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد الحلبة

ما سبب التبول الكثير بعد شرب الشاي الأخضر؟