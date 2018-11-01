لصحة أفضل.. شاهدوا أفلام الكارتون

التأثير النفسى لمشاهدة أفلام الكارتون:

- تساعد أفلام الكرتون فى علاج الاكتئاب، وخاصة القلق المزمن المصاحب للاكتئاب.

- تساعد على علاج اضطرابات المزاج، مع تجنب التحدث مع المرضى عن الصدمات النفسية التى تعرضوا لها فى فترة الطفولة، أو أى أشياء أخرى تعكر مزاجهم، وتشجيعهم على ممارسة مايجعلهم يشعرون بالمتعة.

العلاقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية

- تساعد الرسوم الكاريكاتيرية المتحركة على علاج الشعور بالوحدة، واستعادة الشعور بالتفاؤل والتخلص من القلق أو الشعور بالحزن، من خلال تحسين الحالة المزاجية.

- عندما يشاهد الإنسان البالغ أفلام الكرتون يشعر بالسعادة وقد تثير بعض مواقف الكوميدية بالفيلم الضحك، مما يحسن من الجهاز المناعى بالجسم، ويخفف من التوتر والقلق، والضغط النفسى، وأظهرت دراسة من المركز الطبى بجامعة ميريلاند أن الضحك قد يساعد في منع النوبات القلبية، وبطبيعة الحال، فإن الكرتون لن يعالج الاكتئاب بطريقة سحرية، ولكنه يجعل الإنسان يضحك ومن ثم تحدث الفوائد النفسية السابق ذكرها.