8 وصفات للتخلص من الهالات السوداء في المنزل

تظهر الهالات السوداء لأسباب وتختلف حدتها من اسمرار خفيف تحت العينين

تظهر الهالات السوداء لأسباب متنوعة، وتختلف حدتها من اسمرار خفيف تحت العينين، إلى دوائر داكنة سيئة المظهر تحيط الجفنين بالكامل، تقدم لكِ عزيزتي خبيرة البوابة مجموعة من وصفات التخلص من الهالات السوداء في المنزل، نتمنى أن تستفيدي منها:

1- ماسك البطاطس لعلاج الهالات السوداء

تحتوي البطاطس على مواد طبيعية مبيضة تفيد في التخلص من اسمرار الجلد، وتغذيته بعمق.

قطعي البطاطس إلى شرائح رفيعة ورقيقة للغاية، وضعيها تحت عينيك كقناع مرطب.

انزعي البطاطس بعد 20 دقيقة، واشطفي وجهك بماءٍ بارد.

2- ماسك عصير البطاطس لعلاج الهالات السوداء

قطعي ثمرة بطاطس رفيعة، وأضيفيها بالتدريج لقليل من الماء في الخلاط، حتى يتحول لعصير.

صفّي العصير للحصول على عصارة البطاطس، واغمسي فيها قطنة نظيفة، واستعمليها ككمادة تحت العينين.

تشطف بالماء البارد بعد ربع ساعة، وتكرر مرتين يومياً، وتظهر النتيجة أكثر من رائعة خلال أسابيع معدودة.

3- ماسك أكياس الشاي لعلاج الهالات السوداء

يلعب الشاي دوراً كبيراً في علاج الهالات السوداء، بفضل مضادات الأكسدة في تكوينه.

استعملي أكياس الدافئة ككمادات على عينيك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري العلاج يومياً لنتيجة فعالة ومدهشة.

4- ماسك الخيار لعلاج الهالات السوداء

قطعي ثمرة خيار إلى شرائح رفيعة، ثم اتركيها بالثلاجة نصف ساعة حتى تبرد.

استعمليها ككمادات لعينيك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي الوجه بالمار البارد.

كرري هذا العلاج مرتين يومياً لعدة أسابيع.

5- ماسك عصير الخيار والليمون لعلاج الهالات السوداء

ابشري ثمرة خيار بشكل ناعم جداً، ثم اعصريها لتحصلي على خلاصتها الصافية.

أضيفي مقداراً متساوياً من عصير الخيار وعصير الليمون في طبق عميق، واخلطيهما جيداً، ثم استعملي قطنة نظيفة لعمل كمادات.

اتركي المزيج تحت عينيك لمدة ربع ساعة، واشطفيه بماء بارد.

6- ماسك زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء

ادهني محيط العينين بزيت اللوز يومياً قبل النوم، حتى يتشربه الجلد تماماً.

اغسلي وجهك صباحاً بماء بارد، وكرري العلاج يومياً وستلاحظين الفارق الرائع بعد أسابيع.

7- ماسك الطماطم والليمون

اهرسي نصف ثمرة طماطم مع عصير نصف ليمونة، وامزجيهما جيداً.

وزعي الخليط تحت عينيك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بماء بارد.

كرري العلاج مرتين يومياً لعدة أسابيع، وستختفي الهالات السوداء إلى الأبد.

8- ماسك ماء الورد لعلاج الهالات السوداء

اغمسي قطنة نظيفة في كمية من ماء الورد، واستعمليها ككمادات لعينيك.

اشطفي وجهك بعد 20 دقيقة، وكرري الماسك يومياً لأسابيع لنتيجة متميزة.

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