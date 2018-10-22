

يتمتع التمر بفوائد عديدة بالنسبة للشعر أيضاً، بفضل غناه بالحوامض الدهنية الأساسيّة، والحوامض الأمينية، والبروتينات، والسيراميدات بالإضافة إلى مكوّنات مشابهة لتلك التي تتكوّن منها ألياف الشعر. كل ذلك يبرّر قدرته على إضفاء الحيوية، والقوة، والنعومة، على كافة أنواع الشعر.



تعرّفي فيما يلي على 5 أقنعة تعتمد على التمر للعناية بالبشرة والشعر:

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- قناع التمر وماء الورد لحماية البشرة:



لتحضير هذا القناع اهرسي بضع حبّات من التمر وأضيفي إليها القليل من ماء الورد حتى الحصول على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، ثم شطفها بماء الورد. يحمي هذا القناع البشرة من اعتداءات التعرّض المباشر للشمس، وهو يحارب جفافها ويكسبها المتانة والإشراق.



- قناع نواة التمر لتغذية الشعر، والحواجب، والرموش:



لتحضير هذه الخلطة انقعي حفنة من نواة التمر في قليل من الماء لمدة ساعتين، ثمّ جففيها جيداً في الفرن أو الماء، واهرسيها بالهاون أو الفرّامة الكهربائيّة للتحوّل إلى بودرة يسهل خلطها بالقليل من زيت الزيتون أو أي زيت خاص بالشعر. اتركي هذا الخليط منقوعاً لمدة 5 أيام قبل تطبيقه كقناع على الشعر، والحواجب، والرموش وتركه لمدة ساعة أو طوال الليل قبل غسله بالماء والشامبو.

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يُنصح باستعمال هذه الخلطة مرة أسبوعياً على الأقل للحصول على أفضل النتائج، فهو يحارب تساقط الشعر ويعزّز نموّه كما يحميه من التجاعيد.



- قناع التمر والخيار لبشرة مشرقة:



يتميّز هذا القناع بقدرته على تنشيط البشرة، وإنعاشها، وإضفاء الإشراق عليها في غضون دقائق. لتحضيره ضعي في الخلاّط 4 حبّات من التمر، نصف حبّة من الخيار، وملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. يُنصح بتطبيق هذا القناع على بشرة نظيفة وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء العذب.



- قناع التمر والزبادي المرطّب والمحارب للتجاعيد:



يكفي هرس 4 حبات من التمر وخلطها بملعقة من الزبادي للحصول على قناع يرطّب البشرة بالعمق ويحميها من ظهور التجاعيد المبكرة عليها. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للاستفادة من خصائصه الجماليّة.

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- قناع التمر والفاكهة المجففة:



انقعي بضع حبّات من التمر إضافة إلى المشمش والعنب المجففين في كوب من الحليب الساخن لمدة ساعة، ثم صفّيها جيداً واهرسيها في الخلاط الكهربائي للحصول على عجينة تطبّقينها على بشرة الوجه والعنق وتتركينها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل شطفها بالماء. يتمتّع هذا القناع بفوائد مغذّية، مرطبة، ومضادة للتجاعيد.