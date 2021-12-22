التهاب النكاف: الأسباب، الأعراض، العلاج

التهاب النكاف هي عدوى فيروسية تصيب بشكل رئيسٍ الغددَ المنتجة للعاب "اللعابية" الموجودة بالقرب من أذنيك، يمكن لعدوى النكاف أن تسبب تورمًا لواحدة من هذه الغدد أو لكلتيهما.

التهاب النكاف يعتبر مرض فيروسي معدي يسبب الانتفاخ والأوجاع في الغدد اللعابية وخاصةً الغدد النكفية الموجودة بين الأذن والفك.

لا يعاني واحد من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بالنكاف انتفاخ في الغدد، إنما تظهر المشكلة لديه على شكل عدوى في المسالك التنفسية العلوية.

معظم الأحيان لا تظهر أية أعراض لدى بعض المصابين بالنكاف، وتمتد فترة الحضانة بين 16- 18 يومًا، وقد يستمر في بعض الأحيان نحو 25 يومًا، ويستطيع الأشخاص المصابون بفيروس التهاب النكاف نشره بعد يوم أو يومين من ظهور الأعراض، وحتى 5-9 أيام بعد بداية ظهور الأعراض.

أعراض التهاب النكاف

ألم في البطن.

انتفاخ الوجنتين.

انتفاخات وأوجاع في الخصيتين.

أسباب التهاب النكاف

السعال

العطس

اقتسام الطعام أو الشراب مع شخص مصاب

مضاعفات التهاب النكاف

التهاب الدماغ والتهاب السحايا

التهاب الخصيتين لدى الذكور، أو التهاب المبيضين لدى الإناث.

فقدان السمع.

التهاب البنكرياس.

الإجهاض، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تشخيص التهاب النكاف

تاريخ الإصابة بالمرض.

الانتفاخ والحساسية في الغدد النكفية.

صلابة في العنق.

صداع.

ألم في الخصيتين.

في بعض الأحيان يتم إجراء فحص دم، مثل: فحص مقايسة الممتز المناعيّ المرتبط بالإنزيم (Enzyme - linked immunosorbent assay – ELISA/ EIA)، وهو فحص للكشف عن وجود أجسام مضادة للفيروس المسبب للمرض، حيث يتم تأكيد تشخيص الإصابة بالمرض.

في حالات نادرة يتم الكشف عن فيروس النكاف عن طريق فحص زراعة (Culture) الفيروس، الذي يتم إجراؤه على عينة من البول، أو اللعاب، أو السائل النخاعي (Cerebrospinal fluid).

علاج التهاب النكاف

يتم علاج مرض النكاف في معظم الحالات، بواسطة الراحة والمعالجة البيتية، أما في حال حدوث مضاعفات، فقد يكون هنالك حاجة لتلقي علاج النكاف في المستشفى.

طرق الوقاية من التهاب النكاف

يمكن تجنب الإصابة بالنكاف بشكل تام، من خلال تناول حقنتين من اللقاح الثلاثي ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، ويتم إعطاء الحقنة الأولى في سن 12 - 15 شهرًا، بينما تُعطى الحقنة الثانية في سن 4-6 سنوات، ويوجد لقاح آخر يعطى ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وجدري الماء، وهو ما يسمى اللقاح الرباعي.

لا يصاب معظم الأطفال بمرض التهاب النكاف خلال السنة الأولى من حياتهم، وذلك بفضل اللقاح قصير المدى الذي يتلقونه من أمهاتهم قبل الولادة.

نصائح لعلاج التهاب النكاف

شرب الكثير من السوائل التي تساعد على تجنب الجفاف نتيجة الحمى.

تناول الأطعمة اللينة سهلة البلع.

تناول المسكنات عند الشعور بالألم ومخفضات الحرارة.

تجنب الأطعمة والمشروبات الحامضية حيث أنها تزيد من الألم.

النكاف والعقم

تتضمن غالبية مضاعفات النكاف التهابًا وتورمًا في جزء ما في الجسم، مثل: الخصيتان،وتتسبب تلك الحالة المعروفة بالتهاب الخصية في تورم إحدى الخصيتين أو كلتيهما لدى الذكور البالغين، التهاب الخصية مؤلم ولكن نادرًا ما يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاب طفل (العقم).

متى يختفي تورم الغدة النكافية؟

يتم الشفاء من تورم الغدة النكافية في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

أسرع علاج للنكاف

يعتبر الزنجبيل علاج ممتاز للنكاف بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضاد للفيروسات، وسوف يساعد على التخلص من الفيروس الذى يسبب هذا المرض المعدى، فى حين يخفف أيضًا من الألم والتورم.

هل مرض النكاف خطير؟

نعم، من الأمراض التي لها مضاعفات خطيرة على الصح، وهو عدوى فيروسية تؤثر على الغدة النكافية الموجودة بين الفك والأذن تسبب أوجاعًا شديدة في المنطقة وانتفاخ.

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