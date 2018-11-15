وجبة عشاء خفيفة: التونة بالخضار

التونة بالخضار

نحتاج بشكلٍ يوميّ وخاصةً في المساء إلى وجبةٍ مفيدةٍ وخفيفة لا تُقلق نومنا ولا تُثقلنا؛ لذلك نفضّل أن نبتعد عن المأكولات الدسمة ونكتفي بالمأكولات الخفيفة الغنيّة بألياف الخضراوات والقليل من الكربوهيدرات كتلك الموجودة في المخبوزات.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل التونة بالخضار فهي مصدراً جيّداً للعديد من العناصر الغذائيّة الضروريّة لصحّة الإنسان.

مقادير التونة بالخضار:

- شرائح من خبز التوست.

- علبة تونة كبيرة الحجم بدون زيت.

- حبة من الفلفل الرومي مُقطّعة إلى شرائح رفيعة دائرية.

- بصلة صغيرة، مُقطّعة إلى شرائح رفيعة دائرية.

- بعض أوراق الخس، مغسولة ومُقطّعة إلى شرائح رفيعة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.

- ربع كوب من الزيتون الخالي من النواة ومفروم فرماً ناعماً.

- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

- رشة من الملح والفلفل الأسود. عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير التونة بالخضار:

- أولاً نقوم بوضع التونة في وعاءٍ عميق ونفتّتها قليلاً ثم نضع المايونيز، والجبن الكريمي وعصير الليمون، والزيتون المفروم، مع رشّة الملح والفلفل الأسود.

- ثم نقوم بخلط المقادير جيداً ونضع خليط التونة على شرائح التوست .

- ثمّ نضع شرائح البصل عليها وشرائح الخس مع شرائح الفلفل الأخضر، ويُفضّل أن نُحمّص الخبز قليلاً قبل التقديم للحصول على نكهةٍ ألذ، وصحتين وعافية.

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