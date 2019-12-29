الجبنة البيضاء تحفظ في الماء المملح للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وتستخدم الجبنة البيضاء في تحضير السلطات، أو حشوات المعجنات، أو يتمّ قليها في القليل من الزيت وتقدم على الفطور أو العشاء.

نقدم لكم في هذا المقال طريقة بسيطة جداً لقلي الجبنة البيضاء:

مقادير الجبنة المقلية:

- عشر قطع من الجبنة البيضاء(العدد حسب الرغبة).

- زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير الجبنة المقلية :

- أولاً قم بنقع الجبنة في الماء قبل يوم للتخلص من ملوحتها.

- ثم قطّع الجبنة إلى شرائح عريضة.

- ثم سخن الزيت في قدر فوق نار متوسطة الحرارة.

- ثمّ اقلي فيها شرائح الجبنة حتى تتحمر أو يمكن تحمير الجبنة البيضاء دون إضافة الزيت في قدر مانع للالتصاق، وصحتين وعافية.

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