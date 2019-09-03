"الجينز" الممزق جدًا أحدث الصيحات.. هل تجرؤين على ارتدائه؟  (بالصور)

كانت وما زالت صيحة الجينز الممزق تسيطر على ساحة الموضة، واحتضنت هذا الاتجاه أشهر النجمات واعتمدن هذه الصيحة لسنوات عديدة، لكنها اليوم تظهر بشكل جديد يكاد لا يستر شيئًا من الجسم!.

برغم رفض هذه الموضة في بعض المجتمعات، إلى أنها تزداد انتشارًا وهيمنة بين الصيحات، وساعد على ذلك اختيار أشهر النجمات والعارضات لها، ما منحها ثقلاً ملحوظًا، وجعلها الاختيار الأول للباحثات عن الأناقة، الواثقات من جمالهن ويردن تعزيزه بالجاذبية والإثارة.

انقلبت وسائل التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بهذا الاتجاه الجديد، وسارعت عارضات الأزياء باستعراض منحنيات أجسامهن، وترصدهن لنا صحيفة "ذي صن" البريطانية.

نشرت عارضة الأزياء دانييللي أيالا الأمريكية، صورة لها وهي ترتدي البنطلون الممزق بقوة، وحصلت على إعجاب متابعيها والذين يبلغ عددهم 1.7 مليون شخص على "إنستغرام".

تبعتها غابرييلا فارياس ترتدي بنطلونًا ممزقًا أسفل المؤخرة، في حين قررت مارلين ميلو بارتداء الجينز الممزق بداية من منطقة الخصر مرورًا بالمؤخرة من جانب واحد فقط.



كذلك ارتدت العديد منهن الشورت الممزق، في إشارة إلى أنه ضمن صيحات الموضة القادمة بقوة في عالم الأزياء، من بينهن أسبن مانسفيلد وأماندا تريفيزاس، ويحقق الجينز الممزق أعلى المبيعات في الأسواق العالمية، فهو اختيار العارضات والنجمات الأول، فهل تجرؤين على ارتدائه والتألق به في إطلالاتك القادمة؟.

المزيد من إطلالات المشاهير:

بوت "طبعة الحيوانات" يتربع على عرش الموضة الخريفية.. نسقيه بهذه الأفكار المتجددة (صور)

الآيشادو البرغندي صيحة مميزة تجذب جميلات بوليوود

أفضل الملابس الرياضية للرجال هذا العام (صور)