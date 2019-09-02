بوت "طبعة الحيوانات" يتربع على عرش الموضة الخريفية.. نسقيه بهذه الأفكار المتجددة (صور)

مرة أخرى تعود طبعة جلود الحيوانات للواجهة، وتسيطر على صيحات الموضة الخريفية بقوة، لكنها كانت تظهر بشكل منفصل في مواسم متفاوتة، واليوم تنطلق مجمعة في تشكيلة رائعة، تعلن عن قدوم هذه الصيحة لتتربع على عرش الموضة من جديد.

نلهمك اليوم ببعض الأفكار الجديدة؛ لتنسقي هذا البوت المميز في إطلالاتك الخريفية؛ لتستقبلي فصل الخريف بشكل مختلف واطلالات ملفتة، واستوحينا هذه الأفكار من مجلة "ماري كلير" المعنية بجمال المرأة وأناقتها:

بوت جيميما الغربي

انطلقت موضة رعاة البقر وبعثت من الماضي السحيق، منها بوت طبعة الحمار الوحشي، نسقيه مع الشورت الجينز في إطلالاتك الصيفية، والليغينغر الأسود في الخريفية، ما يضفي لمسة أنيقة دافئة.

بوت القتال بجلد الفهد

أعادت هذه الصيحة المصممة البلجيكية المشهورة ديان فون فورستنبرغ، إلى المشهد من حقبة التسعينيات إلى جيل الألفية الثالثة، ويعرف باسم بوت المعركة أو القتال؛ نظرًا للكعب المصقول والستايل القوي المتين، ارتديه مع الفستان الماكسي المطبع بالزهور بالأكمام الطويلة.

جلد النمر الراستيل

تألقي بكعب مريح لا يتعدى 2 سم لمزيد من الراحة والتألق، انطلقي ببوت بطبعة جلد النمر بشكل جديد ومتميز، تألقي به في الخريف واجعليه رفيق أناقتك في الشتاء، فهو مثالي لإطلالة أنيقة في الموسمين.

الحمار الوحشي كوين

سيجذبك هذا البوت بشكله المختلف، فهو بطبعة الحمار الوحشي، لكنه بعيد كل البعد عن اللون التقليدي، باللون الأخضر النيون الممتزج مع اللونين الأسود والأبيض بتناغم فريد، ما يروي عطش الأنيقات للتميز في كل مكان.

بوت المستقبل

بطبعة كلاسيكية ممتزجة بالعصرية، نسقي هذا البوت مع البنطلون الجينز الممزق، أو مع السكيني، وسيكون رائعا مع الفستان الكشمير أو الجمبسوت الجينز.

طباعة النمر الزومي

بشكل جديد ينطلق بوت الركبة بطباعة جلد النمر بشكل الزومي، وهو يتميز بخطوط متباعدة تعطي رونقًا جديدًا لطباعة جلد النمر التقليدية، ارتديه على التنورة المزودة بالطيات، أو البنطلون الفضفاض من جينز الدنيم.

طبعة البقرة

باللون البني الفاتح، ينطلق بوت طبعة البقرة بكعب مستدير، يمنحك الراحة لمشط قدميك وجسمك على حد سواء، تألقي ببوت الكاحل لمزيد من التألق والتميز.

طبعة الحمار الوحشي البارزة

بدلاً من الخطوط الملونة المستوحاه من الحمار الوحشي، تسيطر الطباعة البارزة بدون ألوان، لتمتزج بشكل فريد مع جلد الغزال على البوت الميدي الأنيق، نسقيه مع التنورة الميدي أو الفستان، ويمكنك التألق به في السهرات والحفلات كذلك.

بوت الركبة الطويل

تنطلق طبعة الحمار الوحشي بشكل مختلف تمامًا الموسم القادم، بستايل مشط القدم المدبب، باللون البني القاتم مع اللون البيج الهادئ، واعلمي أن هناك حمارًا وحشيًا مخططًا باللون البني في الواقع، ارتديه على البنطلون السكيني الأزرق، والتوب الكاروهات بالرقبة العالية، وتألقي في الصورة الظلية لحياة البرية.

جلد النمر الأصلي

عودة لاستنشاق عبق الماضي وروح الكلاسيكية المتأصلة، إذ يساعدك هذا البوت بطبعة النمر الأصلية، وستايل التشيلسي بالكعب العريض، على التحرر والانطلاق بإطلالة تملأها الحيوية والنشاط.

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