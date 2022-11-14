الخوف من الالتزام ما الذي يقلق الرجال؟ من التوقعات غير الواقعية إلى الخوف من تحمل أعباء الأبوة ، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرجال يبتعدون عن أي علاقة جدية عندما يكونون قريبين جدًا من الالتزام في علاقة ما. ومع ذلك ، فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لانسحاب الرجال داخل قوقعتهم والهروب من الالتزام.

إذا كنت في علاقة مع رجل يحبك ويهتم بك كثيراً ولكنه يتهرب من فكرة الالتزام في علاقة جدية فقد يكون لديه أسبابه الخاصة.

تابعي القراءة لمعرفة الأسباب التي تدفع الرجال الى الانسحاب من الالتزام في علاقة جدية:

الخوف من الالتزام ما الذي يقلق الرجال؟

الخوف من الالتزام

يعد هذا السبب الأكثر شيوعًا وراء انسحاب الرجال في اللحظة التي يجدون فيها انفسهم امام التزام كبير مثل الزواج. الترتيبات الخاصة بالزفاف يمكن أن تصيب بعض الرجال بالقلق والخوف.

مشاكل عدم الأمان

يشعر الكثير من الرجال أنهم اذا استسلموا للضعف العاطفي فإنهم سيصبحون ضعفاء في كل شيء. يزداد شعورهم بعدم الأمان ويخشون الرفض. لذا فإن انسحابهم يمكن أن يكون آلية دفاعية.

عدم الرغبة في التغيير

يشعر الكثير من الرجال بالراحة مع الروتين العاطفية. في اللحظة التي يحدث فيها أي تغيير، يصابون بالرهبة ويمتنعون عن التغيير.

تجنب الميلودراما

بعض الرجال يهربون من أي نوع من النزاع او عدم الاتفاق وهذا يجعلهم ينسحبون الى قوقعتهم. فهو يكرهون الانكسار العاطفي، المناقشات واي شكل من الميلودراما لذا فأن الانسحاب هو افضل خيار بالنسبة لهم.

تذكر علاقة سابقة

من المحتمل أن فكرة الالتزام تجلب ذكرى سيئة من الماضي مثل علاقة عاطفية فشلت او ارتباط لم يتم، لذلك فأن مجرد التفكير في الالتزام في علاقة حالية يمكن ان يجعلهم يشعرون بالخوف.

توقعات غير واقعية

كثير من الرجال لديهم بعض التوقعات غير الواقعية حقًا من شركائهم وهذا يتجاوز الحب الدافئ والرومانسية. قد يكون هذا أيضاً مرتبطاً بحياتهم العملية غير الواقعية حيث لا يستطيعون منح الوقت لشريكهم ولكنهم يتوقعون أن يكون شريكهم هناك بدوام كامل ، حسب رغبتهم وطلبهم.

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