الدكتورة خلود تختتم عرض الجسمي بإطلالة ملكية!

عرض مصمم الأزياء العالمي الكويتي "يوسف الجسمي" الكولكشن الأخير له تحت إسم "جسميكو" يوم الخميس الماضي في الكويت.

وتميز الكولكشن الجديد بالفخامة، الإثارة، والرقي في نفس الوقت ونال إعجاب الحضور من مختلف الشرائح.

مفاجأة العرض كان ظهور الدكتورة والفاشينيستا الكويتية "خلود" لتختتم العرض بفستان فخم من تصميم الجسمي مع تاج ملوكي ناسب الإطلالة.

الأراء إختلفت حول ما إذا كان الفستان ناسب خلود أو لا، فقد اعتبر البعض أن الفستان كان أضخم بكثير من بنية خلود الجسدية، بينما علق آخرون أنها تحاول تقليد الأميرة ديانا.

لم يهتم الجسني بالانتقادات التي طالت خلود ونشر صور للفاشينيستا وأضاف تعليق "قمرهم كلهم".

للمزيد من قسم إطلالات المشاهير: