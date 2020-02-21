الذقن المزدوج.. تمارين وخلطات لإخفائه

قد يكون الذقن المزدوج أكثر المشاكل الجمالية التي تعاني منها المرأة والتي تؤثر على إطلالتها وتعكّر جمالها، وهي غالبًا ما تكون نتيجة عامل وراثي أو نتيجة الوزن الزائد وقد تكون أيضًا بسبب الجلوس الخاطئ، فإسناد الرأس الى الرقبة يمكن أن يسبّب تراخي الجلد وبالتالي تطوير مشكلة الذقن المزدوج مع الوقت.

إلّا أنّ هذه المشكلة ليست بمستعصية ويمكن حلُّها بعيداً عن العمليات الجراحية، كل ما يتطلبه الأمر مجموعة تمارين رياضية بالإضافة إلى بعض الخلطات الطبيعية التي تضيفينها إلى قائمة العناية بالبشرة في روتينك الجمالي كما يمكن أن تعمدي إلى حيل مكياج تخفي الذقن المزدوج بشكلٍ تام.



تمارين إخفاء الذقن المزدوج



1- ارفعي رأسَكِ إلى الأعلى وانظري إلى السقف لتمرين عضلات الرقبة وشدّ الجلد. قومي بهذه التمارين 10 مرات لمدة 5 ثوانٍ يومياً.

2- أرجعي رأسكِ إلى الوراء، مدّي شفتكِ السفلى إلى فوق. كرّري هذه الحركة 5 مرات لمدّة 10 ثوان.

3- التفتي بلطف عدة مرات يومياً يميناً ويساراً إذ تساعد هذه الحركات على شدّ جلد الرقبة وتحسّن شكل الذقن المزدوج.

4- أميلي رأسكِ إلى اليمين وشدّي بيديكِ بالجهة المعاكسة محاولة إيصال أذنكِ عند الكتف ومن ثم أعيدي الكرّة يسارًا . طبّقي الحركة لمدة 10 ثوان لكلا الجهتين.

5- ابتسمي ابتسامة عريضة لتحسين عضلات الوجه المحيطة بفمكِ.

6- افتحي فمكِ بعد كلّ تمرين رقبة كأنكِ تتثاءبين لزيادة حركة ومطاطية الجلد.

7- ارفعي رقتبكِ وشدّي شفاهكِ إلى الأمام وكأنّكِ تقبّلين شريككِ. حافظي على هذه الوضعية لمدّة 8 ثوان. كرّري الحركة 5 مرات.

8- امضغي العلكة فهي تساعدكِ في التخلّص من الذقن المزدوج إذ تساعد على تمرين وتحريك عضلات الوجه والفكّ.

مكياج إخفاء الذقن المزدوج

1- استخدمي على رقبتكِ كريم الأساس الأغمق درجة واحدة من الذي تستخدمينه عادةً على وجهكِ.

2- اعتمدي ظلال الكونتورينغ الداكنة على طول خطّ الفك السّفلي من اليمين الى اليسار، وإبدإي من تحت الأذن وانتبهي أن ترسميه داخل خط الفك السفلي أي باتجاه الرّقبة.

3- بعد الإنتهاء من تحديده، إستعيني بالإسفنجة وادمجي الخط نحو الداخل حتى تتمكني من تظليل هذه المنطقة جيداً.

4- حدّدي خدودك بالظلال الداكنة وادمجي الخط بدءاً من طرف الأذن باتجاه طرف الأنف. بذلك ستسلّطين الضوء على منطقة الفكّين الفاتحة التي تظهر وجهك نحيفاً من دون ذقن مزدوج.

5- سلّطي الضوء أيضًا على مكياج عينيكِ عبر استخدام آيلاينر لتحديد ورسم عينيكِ، ولا تنسي أن تزيدي من حجم رموشكِ بالماسكارا أو عبر الرموش الاصطناعية.

6- ضعي أحمر شفاه ناعم جداً باللّون الزهري وتجنّبي الألوان القوية والمشرقة على شفتيكِ لصرف النظر عن المنطقة السفلية من وجهكِ والتي هي قريبة جداً من الذقن المزدوج الذي تحاولين إخفاءه.

خلطات طبيعية لـ إخفاء الذقن المزدوج

خلطة الفازلين

امزجي ملعقة كبيرة من الفازلين مع نصف ملعقة كبيرة من الملح الإنجليزي‎ و3 إلى 5 قطرات من زيت النعناع.

استخدمي ضمّادة قطنيّة نظيفة لتطبيق المزيج على العنق والذقن، أو دلّكي المزيج على هذه المنطقة ثمّ ضعي الضمّادة القطنية.

اتركيها لمدّة 30 دقيقة وكأنّها قناع.

اغسلي الذقن بالمياه الفاترة.

خلطة الزنجبيل

إخفاء الذقن المزدوج

إخفاء الذقن المزدوج

امزجي 3 ملاعق من الزنجبيل المبروش مع ملعقتين من كلّ من الحليب، خل التفاح و3 ملاعق من الشاي الأخضر.

طبّقي هذا المزيج الذي حصلتِ عليه على الذقن والرقبة لمدّة 20 دقيقة، ثمّ دلّكي هاتين المنطقتين لمدّة 5 دقائق.

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