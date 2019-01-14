الرمان الحلو: فوائده وأهم قيمه الغذائية!
الرمان الحلو يقي من هشاشة العظام
تعدُ فاكهة الرمان الحلو فاكهة غنيّة بالفيتامينات مثل: فيتامينات أ، ب ،ج، وتحتوي على عدد قليل من المعادن مثل النحاس، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والفسفور، والكالسيوم، والحديد، والكبريت، ويشكِّل الماء نسبة مرتفعة منها قد تصل إلى أكثر من 80%، وتحتوي على مواد سكريّة بنسبة 10%، وعلى ألياف وبروتينات وعناصر أخرى، وعلى نسبة قليلة تبلغ 1% من حمض الليمون.
فوائد الرمان الحلو:
- يقتل الخلايا السرطانيّة ويمنع انتشارها، كما يحمي الجسم من مرض السَرطان.
- يقي من هشاشة العظام.
- يقلل الإحساس بالعطش.
- ينقي الرمان الكبد والدم والأمعاء، وهو مصدر لفيتامين ج، والبوتاسيوم.
- يمنع تراكم الكولسترول والدهون في الشرايين، ويخفض الضغط المرتفع.
- يزيد حرق الدهون ويخلص الجسم من الوزن الزائد، كما يذيب الدُهون المتراكمة حول المعدة.
- يُخلص الجسم من مادة اليوريك أسيد المُسببة لمرض النقرص وتُدمر المفاصل.
- يعالج الرُمَان حالات الإسهال ويُفيد في علاج الدِيدان المعويّة.
- يُساعد الجسم على الهضم الطبيعي ويريح المعدة، ويمنع النزيف الناشئ من الأغشية المخاطيّة والبواسير.
- يفيد في علاج السُعال والتهاب الحلق والصدر والقصبات، وينظف المجاري التنفسيّة.
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