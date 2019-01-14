الرمان الحلو: فوائده وأهم قيمه الغذائية!

الرمان الحلو يقي من هشاشة العظام

تعدُ فاكهة الرمان الحلو فاكهة غنيّة بالفيتامينات مثل: فيتامينات أ، ب ،ج، وتحتوي على عدد قليل من المعادن مثل النحاس، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والفسفور، والكالسيوم، والحديد، والكبريت، ويشكِّل الماء نسبة مرتفعة منها قد تصل إلى أكثر من 80%، وتحتوي على مواد سكريّة بنسبة 10%، وعلى ألياف وبروتينات وعناصر أخرى، وعلى نسبة قليلة تبلغ 1% من حمض الليمون.

فوائد الرمان الحلو:

- يقتل الخلايا السرطانيّة ويمنع انتشارها، كما يحمي الجسم من مرض السَرطان.

- يقي من هشاشة العظام.

- يقلل الإحساس بالعطش.

- ينقي الرمان الكبد والدم والأمعاء، وهو مصدر لفيتامين ج، والبوتاسيوم.

- يمنع تراكم الكولسترول والدهون في الشرايين، ويخفض الضغط المرتفع.

- يزيد حرق الدهون ويخلص الجسم من الوزن الزائد، كما يذيب الدُهون المتراكمة حول المعدة.

- يُخلص الجسم من مادة اليوريك أسيد المُسببة لمرض النقرص وتُدمر المفاصل.

- يعالج الرُمَان حالات الإسهال ويُفيد في علاج الدِيدان المعويّة.

- يُساعد الجسم على الهضم الطبيعي ويريح المعدة، ويمنع النزيف الناشئ من الأغشية المخاطيّة والبواسير.

- يفيد في علاج السُعال والتهاب الحلق والصدر والقصبات، وينظف المجاري التنفسيّة.

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