الرياضة المسائية تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض يعتبر مرض السكري من الامراض المزمنة التي يمكن أن تغير حياتك. هناك نوعان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2 - وكلاهما ناتج عن ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم.

على الرغم من أن التغييرات الصحية في نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة يمكن أن تساهم في الوقاية من مرض السكري والمشاكل الصحية الأخرى المتعلقة به. إلا أن دراسة جديدة أجريت في هولندا، وجدت أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في المساء كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري ، مقارنة بمن يمارسون التمارين في الصباح الباكر. وبرروا ذلك بأن التمارين يمكن أن تحسن التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم بين كبار السن.

الرياضة المسائية تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

عن الدراسة

في البحث الذي نُشر في مجلة Diabetologia ، شملت الدراسة عينة من 775 رجلاً وامرأة يحملون الجنسية الهولندية. وتراوحت أعمار المشاركين بين 45 و 65 عامًا. تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على أساس أوقات التمرين – فترة الصباح (بين 6 صباحًا و 12 مساءً) ، فترة بعد الظهر (من 12 ظهرًا إلى 6 مساءً) ، أو فترة المساء (من 6 مساءً حتى منتصف الليل). وكانت شدة تدريباتهم معتدلة إلى قوية.

الرياضة المسائية تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

النتائج

وجد الباحثون أن كلا المجموعتين الأخيرتين شهدتا انخفاضًا في مقاومة الأنسولين - بنسبة 18 بالمائة لمجموعة الظهيرة و 25 بالمائة للمجموعة المسائية. كما وجد الباحثون أن أداء النشاط البدني المعتدل إلى القوي (MVPA) في فترة ما بعد الظهر أو في المساء ، مقارنة بالنهار ، كان مرتبطًا بانخفاض مقاومة الأنسولين بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.

يذكر أن مقاومة الأنسولين تحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم بشكل صحيح لهرمون الأنسولين. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وسكري الحمل ومقدمات السكري.

الرياضة المسائية تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

ما هي عوامل الخطر التي تؤدي إلى تطوير مرض السكري من النوع 2؟

فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وتشمل:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 بشكل عام. والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا في حالة سكان جنوب آسيا.

أولئك الذين لديهم قريب مصاب بداء السكري

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

الناس من أصل آسيوي أو أفريقي-كاريبي أو من أصل أفريقي أسود

الرياضة المسائية تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

أعراض مرض السكري

فيما يلي بعض أعراض مرض السكري التي يجب الانتباه إليها:

التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الحكة حول الأعضاء التناسلية

الجروح التي تستغرق وقتاً أطول للشفاء

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