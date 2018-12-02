تبولة السبانخ

للسبانخ فائدة عظيمة في تحفيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض التي تنتقل بالعدوى لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمكنها من ذلك، كما أن لها دور عظيم في الوقاية من السرطان بأنواعه وخصوصاً سرطان الرئة وغيرها من الأمراض.

يمكنك سيدتي عند عمل التبولة استبدال البقدونس بالسبانخ للإستفاده من فوائده الصحية، يقدم لك مطبخ البوابة طريقة بسيطة لعمل تبولة السبانخ:

المقادير:

- أوراق سبانخ

-2 بندورة

- بصلة صغيرة

- فنجان برغل ناعم

- ليمونة

- رشة نعنع يابس

- ملح

- زيت زيتون

طريقة التحضير:

- أولاً نقوم بغسل السبانخ جيداً بالماء والملح، ويصفى من الماء،نعصر الليمونة،ثم نغسل البرغل ونصفي عنه الماء ونضيف له عصير الليمونة لكي يمتص العصير ونضعه جانباً.

- ثم نفرم أوراق السبانخ عل ناعم،والبصلة نفرمها عل ناعم،ونفرم البندورة على ناعم ولكن نضع البندورة في مصفاة لتصفي من مائها.

- ثم نضع فوق السبانخ والبصلة البندورة والبرغل المنقوع بعصير الليمون ورشة النعنع والملح والزيت حسب الرغبة.

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