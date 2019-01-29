السرقة عند الأطفال: الأسباب، طرق العلاج!

من أسباب السرقة عند الأطفال التمرد على السلوكيات المحيطة

السرقة هي امتلاك شيء هو ملك لشخص آخر، ويتم بالسر عن المحيطين أو عن مالك الشيء، وتعد السرقة عند الأطفال من الظواهر المقلقة للأهل وللمجتمع نظراً لنتائجها السلبية على المدى البعيد.

ولا يستطيع الطفل في عمر الثالثة والرابعة الإحساس بخطورة الفعل الذي يقترفه إنما يعتاد على القيام به كأي سلوكٍ آخر، وحتى عندما يحاول الوالدين معاقبته على تصرفه فإنّه يعيد الكرة مرةً أخرى نظراً لإحساسه بأنّه سلوك طبيعي، بينما عندما يصل الطفل إلى المدرسة فإنّه يعلم بأنّه لا يجوز أخذ شيء ليس ملكه دون علم صاحبه وهنا تصبح مشكلةً مؤرقة.

أسباب السرقة عند الأطفال:

1- النقص الذي يعاني منه الطفل نتيجة الفقر والعوز مما يجعل الطفل يلجأ للسرقة من أجل الحصول على ما يحتاجه.

2- ردة فعل بعض الأهل الذين يفرحون عندما يسرق طفلهم شيئاً ما من غيره من الأطفال فيشعِرونه بأنه أصبح كبيراً ويمكن أن يحصل على ما يريد من الآخرين وبأنّ هذا الفعل دليل قوة شخصية فيستمر للطفل بالسرقة للحصول على شعور الفخر من والديه.

3- التمرد على السلوكيات المحيطة ونرى هذا السبب يظهر عند المراهقين.

4- إثبات الشخصية أمام الآخرين خصوصاً رفقاء السوء فتجد البعض يتنافسون على ذلك.

5- تقليد من هم أكبر سناً، فالطفل يحاول دائماً تقليد من هم أكبر منه وعندما يشاهد أحداً يسرق فإنه يقلده لإثبات أنّه كبير أمام الآخرين ظناً منه أنّ هذا هو سلوك الكبار.

6- معاناة الطفل من ضغط نفسي ما يظهر على شكل سرقة أشياء الآخرين، فبعض الأطفال لا يعانون من أي نقص في المال بل لديهم فائض ولكن يعانون من داء السرقة، وقد يكون الدلال الزائد هو السبب في شعور الطفل بأنّه يستطيع الحصول على كل ما يريد.

7- لفت الانتباه عند بعض الأطفال للناس المحيطين خاصة الوالدين عندما ينشغلون عنه لأي سبب كان مثل وجود طفل جديد في الأسرة.

8- الهروب من العقاب، فمثلاً قد يفقد الطفل قلمه فيلجأ إلى سرقة قلم آخر ليهرب من عقاب والديه.

طرق علاج مشكلة السرقة عند الأطفال:

- دراسة سلوك الطفل لمعرفة السبب الذي جعله يسرق ثمّ البدء بعلاج هذا السبب.

- الابتعاد عن العصبية واللجوء إلى معاقبة الطفل بشكل مبالغ فيه.

- الابتعاد عن تخويف الطفل وتهديده عند فقدانه لحاجياته.

- سد حاجات الطفل الأساسية التي قد تضطره للسرقة من أجل تلبيتها.

- إشباع الحاجات النفسية عند الطفل وإشعاره بالحب والحنان.

- إعطاء الطفل ما يحتاجه فقط من مال أو أشياء وعدم الاستجابة لكلّ ما يريد ليتعلّم بأنه لا يستطيع الحصول على كل ما يريد.

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