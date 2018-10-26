وصفة اليوم: السمك المشوي مع التمر والأرز

حضري معنا اليوم طبق السمك المشوي مع التمر والأرز وقدميه للأسرة على المائدة بعد متابعتك للخطوات وطريقة التحضير.

المقادير:

• بصلتان كبيرتان مفرومتان.

• ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء.

• كوب من التمر المجفف المنظف من النوى.

• فصا ثوم مهروسان.

• ماء حسب الحاجة.

• 1.5 ملعقة صغيرة من بهارات الخليج.

• ملح حسب الحاجة.



الأرز الحلو المحمّر: • سمكة هامور وزنها 2 إلى 2.5 كلغ أو 6 أسماك بوري وزن كل منها 375 غ.• بصلتان كبيرتان مفرومتان.• ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء.• كوب من التمر المجفف المنظف من النوى.• فصا ثوم مهروسان.• ماء حسب الحاجة.• 1.5 ملعقة صغيرة من بهارات الخليج.• ملح حسب الحاجة.

• كوبان من الأرز البسماتي.

• 3 حبات هال.

• 6 أكواب من الماء.

• ملعقتا طعام من ماء الورد.

• ربع كوب من الزيت النباتي أو السمنة أو الزبدة.

• ربع ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران.

• نصف كوب من السكر أو العسل.

• ملعقة طعام من الملح.



طريقة التحضير:



- ينقع التمر المجفف في الماء البارد لمدة 30 دقيقة حتى يطرى.



- ينظف بطن السمكة ولكن من دون تقشيرها، ثم تغسل وتجفف ويرش عليها الملح وتترك جانباً لمدة 15 دقيقة. يخلط البصل مع الثوم والتوابل والقليل من الماء ويحشى بطن السمكة بهذا الخليط. تغلق الفتحة في بطن السمكة بواسطة أسياخ خشبية.



- يهرس التمر في خلاط الطعام ويضاف إليه القليل من ماء النقع للحصول على هريسة طرية أو صلصة سميكة.



- توزع هذه الصلصة فوق وجهيّ السمكة وتترك السمكة جانباً لمدة 10 دقائق.



- يسكب القليل من الزيت فوق السمكة ثم تشوى السمكة في الفرن حتى تنضج. ترتبط مدة الخبز بنوع السمكة ووزنها. تخرج السمكة المشوية من الفرن ويقشر جلدها وتقدم مع الأرز.



تحضير الأرز الحلو المحمّر:

- تخلط خيوط الزعفران مع الهال وماء الورد وتترك جانباً. يغسل الأرز ويصفى.



- تغلى 6 أكواب من الماء في قدر على النار ثم يضاف إليها الأرز والملح. يحرك الأرز بين الحين والآخر للسماح للماء بالغليان. يسلق الأرز من دون غطاء لمدة 8 دقائق ثم يصفى في مصفاة. يسكب السكر أو العسل فوق الأرز الساخن ويخلط معه بالشوكة.



- يسخن الزيت أو السمنة أو الزبدة في القدر التي استعملت لسلق الأرز ثم يضاف الأرز المخلوط بالعسل. يرش فوقه خليط ماء الورد والهال والزعفران.



- تفتح 3 فجوات في الأرز بمقبض ملعقة خشبية ثم تغطى القدر بفوطة مطبخ أو محرمة ورقية قبل وضع الغطاء عليها. يسلق الأرز على نار خفيفة جداً لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يطرى وينضج. يقدم الأرز مع السمك المشوي أو اللحم المشوي.