لن تصدق.. الشاي الأخضر والجزر أفضل علاج للزهايمر

مكونات الشاي الأخضر لها القدرة على استعادة نشاط الذاكرة لدى الإنسان

تؤكد دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة فكرة أن العلاج المركب بدلاً من جرعة دواء سحرية واحدة، قد يقدم أفضل علاج لمرضى الزهايمر.

نشرت مجلة "ان دي تي في" الطبية دراسة تقول إن اتباع نظام غذائي يحتوي على مركبات موجودة في الشاي الأخضر والجزر أحدثت تطورًا في حالة فئران مريضة بالزهايمر، وهو تقدم قد يمهد يومًا ما لعلاج هذا المرض لدى البشر.

يذكر أن العلاج المركب هو بالفعل معيار أساسي لأمراض مثل السرطان والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت النتائج أن مكونات الشاي الأخضر وحمض الفيروليك الموجود في الجزر والطماطم والأرز والقمح والشوفان لها القدرة على استعادة نشاط الذاكرة لدى الإنسان.

وأجرى العلماء تجارب على الفئران لمدة ثلاثة أشهر، والتي أظهرت استجابة الفئران المصابة بشكل جيد مقارنة بالفئران السليمة.

وخصص الباحثون 32 فأرًا مصابًا بأعراض تشبه أعراض مرض الزهايمر ووضعوهم في أربع مجموعات مع عدد متساوي من الذكور والإناث لمدة ثلاثة أشهر.

وقال "تيرينس تاون"، الأستاذ في الجامعة: "لا يجب عليك الانتظار مدة ١٠ إلى ١٢ سنة للحصول على دواء مصمم يتم بيعه في السوق، يمكنك إجراء هذه التغييرات الغذائية اليوم لوقاية نفسك، وإنني أجد ذلك مشجعًا للغاية".

وأشار الباحثون إلى أن العديد من الاكتشافات التي يتم تطبيقها على الفئران لا تترجم إلى العلاجات البشرية.

ومع ذلك، فإن النتائج تعطي مصداقية لفكرة أن بعض المكملات الغذائية المتوفرة يمكن أن توفر حماية ضد الزهايمر عند البشر.

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