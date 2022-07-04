الصداع خلف العيون..الأسباب والعلاج

الصداع خلف العيون يمكن أن يسبب أوجاعًا في المنطقة خلف إحدى العينين أو كليهما، بالإضافة إلى الألم، قد يتسبب الصداع في هذه المنطقة أيضًا في حساسية للضوء وانزعاج العين.

وفي حين أن الصداع من أي نوع شائع، فإن معرفة السبب يمكن أن يساعدك على علاجه في المنزل، كما يمكن أن يساعد طبيبك أيضًا في إجراء تشخيص دقيق من أجل إعطاء العلاج الأكثر فعالية.

ما الذي يسبب الصداع خلف العيون ؟

صداع التوتر

صداع التوتر هو الشكل الأكثر شيوعًا للصداع في جميع أنحاء العالم، حيث أي شخص معرض لهذا النوع من الصداع، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بين النساء.

وقد يكون صداع التوتر عرضيًا أو مزمنًا، ويتم تصنيف صداع التوتر المزمن على أنه صداع يحدث 15 يومًا أو أكثر شهريًا لأكثر من 3 أشهر، ويوصف صداع التوتر بأنه يسبب شدًا أو ضغطًا حول الجبهة، ويمكن أن يحدث الألم خلف العينين أيضًا، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بهذا الشكل من الصداع آلام الرأس الباهتة، ألم في الرقبة والجبهة، وزيادة الحساسية للضوء.

الصداع العنقودي

الصداع العنقودي هو صداع مفاجئ ومؤلم للغاية، حيث عادة ما يحدث في نفس الوقت تقريبًا من اليوم لعدة أسابيع في كل مرة، ويمكن أن يستمر الصداع العنقودي لمدة 15 دقيقة إلى أكثر من ساعة، ويوصف بأنه إحساس مؤلم حارق أو ثاقب يقع عادة خلف عين واحدة، وغالبًا ما يوقظ الناس من النوم.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها مع الصداع العنقودي العيون الحمراء، تورم العيون، القلق والتوتر، التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وحساسية الضوء أو الصوت أو الرائحة.

الصداع النصفي

يوصف الصداع النصفي بأنه يحدث بشكل دوري، وهو يحدث بشكل نوبات متكررة من آلام الخفقان المعتدلة إلى الشديدة على جانب واحد من الرأس، وعادة ما تبدأ نوبة الصداع النصفي تدريجياً وتتزايد شدتها، وقد تستمر نوبات الصداع النصفي غير المعالجة من 4 إلى 72 ساعة.

بصرف النظر عن الألم، قد تعاني أيضًا من حساسية الضوء، حساسية الضوضاء، الحساسية للروائح، ألم في العين، الدوخة، الغثيان، الضعف، القيء، ضعف في الرؤية، تغيرات المزاج، الارتباك، الإرهاق، وميض أو أضواء ساطعة، ضعف العضلات، مشكلة في التحدث، تنميل على جانب واحد من الجسم، وفقدان الشهية.

التهاب الجيوب الأنفية

عدوى الجيوب الأنفية هي التهاب أو احتقان الأنسجة التي تبطن الجيوب الأنفية، وهذا يسمى التهاب الجيوب الأنفية، حيث يمكن أن يسبب ألم يشبه الصداع من كاستجابة لاحتقان الأنف.

وعادة ما يقترن هذا الازدحام بالضغط الذي غالبًا ما يشعر به على الجبهة والوجنتين وخلف العين، بالإضافة إلى الألم والضغط، تشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها انسداد الأنف، سيلان الأنف، مخاط يجري في الحلق، أوجاع في أسنانك العلوية، التعب، تفاقم الألم عندما تستلقي، والحمى.

وتشمل أمراض العين الأخرى التي قد تسبب آلام الصداع خلف العيون ما يلي:

التهاب التصلب، أو التهاب حاد يؤثر على الطلاء الخارجي الأبيض للعين

التهاب العصب البصري، أو التهاب العصب البصري

اضطراب المناعة الذاتية الذي يمكن أن يسبب آلام العين والضغط والحساسية

الجلوكوما، مرض في العين يؤثر على العصب البصري

الصداع خلف العيون : المحفزات المحتملة

قد يكون لأنواع الصداع خلف العيون محفزات مختلفة، وتشمل بعض محفزات الصداع الأكثر شيوعًا:

تعاطي الكحول

الجوع

التعرض لروائح العطور القوية

الضوضاء العالية

الأضواء الساطعة

التعب

التغيرات الهرمونية

قلة النوم

الضغط العاطفي

العدوى

علاج الصداع خلف العيون

مسكنات الألم الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، قد تخفف من أعراض الصداع، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوية باعتدال لمنع ما يسمى بـ الصداع المرتد، حيث يمكن أن تحدث هذه بعد أن يعتاد جسمك على الدواء، مما يزيد الألم بمجرد انتهاء الدواء.

ويوصي الخبراء بتجنب استخدام أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لأكثر من مرتين في الأسبوع، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يصف طبيبك أدوية لمنع الصداع النصفي، وتشمل هذه:

مرخيات العضلات

مضادات الاكتئاب

مضادات الاختلاج

حاصرات بيتا

تشير الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم هي خيار آمن وغير مكلف للوقاية من الصداع النصفي، بالإضافة إلى علاج الصداع من نوع التوتر والصداع العنقودي ونوبات الصداع النصفي.

الأسئلة الشائعة

كيف تمنع الصداع خلف العيون ؟

يمكن أن يحدث الصداع خلف العيون بسبب مجموعة متنوعة من المحفزات التي قد تختلف بين الأفراد، وقد يساعدك الاحتفاظ بسجل الأعراض مع سجلات مفصلة عن وقت حدوث الصداع على فهم محفزات الصداع حتى تتمكن من تجنبها.

ويوصي الخبراء عمومًا بالحصول على تمارين هوائية يومية، وتقليل التوتر، والحصول على جدول نوم منتظم، وتجنب التبغ والكافيين والكحول والأطعمة المصنعة.

كيف تشخص نوع الصداع ؟

سيخضعك الطبيب لفحص طبي كامل وفحص جسدي عند تشخيص الصداع، وقد يساعدهم الاحتفاظ بمذكرات الأعراض في الأيام أو الأسابيع التي تسبق موعد الطبيب في إجراء التشخيص، وفي بعض الحالات، قد يحيلك طبيبك إلى أخصائي لإجراء مزيد من الفحوصات.

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